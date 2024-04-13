İran, İsrail’e Karşı Savaş Başlattı: İran'ın Saldırısını Canlı Yayında Hakan Ural Yorumladı!
İran, İsrail’e Karşı Savaş Başlattı: İran'ın Saldırısını Canlı Yayında Hakan Ural Yorumladı!
İran’ın İsrail’i bombalamaya başladığı saatlerde Haber Global kanalında savaşı yorumlayan isim Hakan Ural oldu. Ural’ın “Bir akıl var, var ama. Kurguluyor oynuyor, kurguluyor oynuyor” sözleri sosyal medyada çok konuşuldu. Hakan Ural’ın açıklamaları hakkında “Büyük oyunu bozdu” yorumları yapıldı.
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İsrail devlet televizyonu KANN, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını açıkladı.
Saldırının başladığı saatlerde Haber Global’de savaşı yorumlayan ismin Hakan Ural olması ve yaptığı yorumlar sosyal medyada çok konuşuldu.
İşte Hakan Ural’ın açıklamaları:
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