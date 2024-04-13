Ünlü Astrolog Dinçer Güner İran - İsrail Savaşını Astrolojik Açıdan Yorumladı: Türkiye Savaşa Girecek mi?
Ünlü Astrolog Dinçer Güner İran - İsrail Savaşını Astrolojik Açıdan Yorumladı: Türkiye Savaşa Girecek mi?
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İsrail devlet televizyonu KANN, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını açıkladı.
İran’ın saldırısı sonrasında İngiltere, ABD, Fransa ve Ürdün İsrail’e destek açıklaması yaptı.
Ünlü astrolog Dinçer Güner, dünya gündemine bomba gibi düşen gelişmeyi astrolojik açıdan yorumladı.
Güner açıklamasında Türkiye’nin de savaşa girip girmeyeceği hakkında düşünceklerini paylaştı.
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