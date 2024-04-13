Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Ünlü Astrolog Dinçer Güner İran - İsrail Savaşını Astrolojik Açıdan Yorumladı: Türkiye Savaşa Girecek mi?

Ünlü Astrolog Dinçer Güner İran - İsrail Savaşını Astrolojik Açıdan Yorumladı: Türkiye Savaşa Girecek mi?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
14.04.2024 - 01:04

Ünlü astrolog Dinçer Güner, İran’ın İsrail’e saldırı başlatmasının ardından astrolojik döngüleri yorumladı. Güner açıklamasında Türkiye’nin savaşa girip girmeyeceği hakkında da yorumda bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İsrail devlet televizyonu KANN, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını açıkladı.

İsrail devlet televizyonu KANN, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını açıkladı.

İran’ın saldırısı sonrasında İngiltere, ABD, Fransa ve Ürdün İsrail’e destek açıklaması yaptı.

İran’ın saldırısı sonrasında İngiltere, ABD, Fransa ve Ürdün İsrail’e destek açıklaması yaptı.

Ünlü astrolog Dinçer Güner, dünya gündemine bomba gibi düşen gelişmeyi astrolojik açıdan yorumladı.

Ünlü astrolog Dinçer Güner, dünya gündemine bomba gibi düşen gelişmeyi astrolojik açıdan yorumladı.

Güner açıklamasında Türkiye’nin de savaşa girip girmeyeceği hakkında düşünceklerini paylaştı.

Güner açıklamasında Türkiye’nin de savaşa girip girmeyeceği hakkında düşünceklerini paylaştı.

İşte Dinçer Güner’in astrolojik açıdan İran İsrail savaşı yorumu:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
24
12
3
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?