İran’ın İsrail’e Saldırı Kararından Sonra THY ve Pegasus’tan Yeni Kararlar
İran’ın İsrail’e Saldırı Kararından Sonra THY ve Pegasus’tan Yeni Kararlar
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İsrail devlet televizyonu KANN, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını açıkladı.
Yaşananlar sonrasında Thy ve Pegasus’tan yeni kararlar geldi.
THY'nin İstanbul'dan Tahran ve İsfahan'a giden uçakları, Türkiye'den çıkmadan İstanbul'a geri çağırıldı.
Pegasus Havayolları ise İran'a bugün ve yarın yapılacak olan seferlerin iptal edildiğini açıkladı.
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