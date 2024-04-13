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İsrail Devlet Televizyonu Duyurdu: İran, İsrail'e İHA Saldırısı Başlattı

İsrail Devlet Televizyonu Duyurdu: İran, İsrail'e İHA Saldırısı Başlattı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
13.04.2024 - 23:07 Son Güncelleme: 14.04.2024 - 00:14

İsrail devlet televizyonu KANN, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını açıkladı. 

Bu açıklama sonrasında bir açıklama da İsrail Ordusu'ndan geldi. Açıklamada 'İran’dan İsrail’e doğru saldırı için çok sayıda İHA gönderildi ancak henüz ulaşmadı; savunmamız hazır' denildi.

Irak, İran’dan İsrail’e yönelik başlatılan İHA saldırılarının ardından hava sahasını kapattığını duyurdu.

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İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İsrail devlet televizyonu, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını duyurdu. İsrail Ordusu, İran'ın İsrail'e yönelik insansız hava aracı ile saldırı başlattığını ve İsrail'in hava savunma sisteminin saldırıya karşı hazır durumda olduğunu açıkladı.

Irak, İran’dan İsrail’e yönelik başlatılan İHA saldırılarının ardından hava sahasını kapattığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca insansız hava aracı (İHA) ve füzeyle saldırı düzenlediklerini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca insansız hava aracı (İHA) ve füzeyle saldırı düzenlediklerini duyurdu.

İran devlet televizyonuna göre, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından bildiri yayımlandı.

Bildiride 'İsrail'e yönelik İHA saldırısı, İsrail'in Suriye'deki İran konsolosluğuna saldırısına cevap olarak Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, siyonist rejimin topraklarındaki bazı hedefleri onlarca İHA ve füzeyle vurdu.' ifadesine yer verildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran topraklarından düzenlenecek bir saldırıya hazır olduklarını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran topraklarından düzenlenecek bir saldırıya hazır olduklarını açıklamıştı.

Netanyahu, yayınladığı görüntülü mesajla İran ile yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve şunları söylemişti: 'Savunma sistemlerimiz yerleştirildi ve hem savunma hem de saldırı konusunda her türlü senaryoya hazırız.'

Netanyahu, İsrail'in yanında yer aldıkları ve verdikleri destekten dolayı ABD, İngiltere ve Fransa'ya takdirlerini ifade ederek, 'Kim bize zarar verirse biz de ona vereceğiz. Kendimizi her türlü tehdide karşı savunacağız ve bunu sakin ve kararlı bir şekilde yapacağız' ifadesini kullandı.

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