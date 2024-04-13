İsrail Devlet Televizyonu Duyurdu: İran, İsrail'e İHA Saldırısı Başlattı
İsrail Devlet Televizyonu Duyurdu: İran, İsrail'e İHA Saldırısı Başlattı
İsrail devlet televizyonu KANN, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını açıkladı.
Bu açıklama sonrasında bir açıklama da İsrail Ordusu'ndan geldi. Açıklamada 'İran’dan İsrail’e doğru saldırı için çok sayıda İHA gönderildi ancak henüz ulaşmadı; savunmamız hazır' denildi.
Irak, İran’dan İsrail’e yönelik başlatılan İHA saldırılarının ardından hava sahasını kapattığını duyurdu.
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İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca insansız hava aracı (İHA) ve füzeyle saldırı düzenlediklerini duyurdu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran topraklarından düzenlenecek bir saldırıya hazır olduklarını açıklamıştı.
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