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Özgür Demirtaş'tan Hakan Ural'ın Pahalılık Eleştirisine Güldüren Yorum!

Özgür Demirtaş'tan Hakan Ural'ın Pahalılık Eleştirisine Güldüren Yorum!

özgür demirtaş Hakan Ural
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.04.2024 - 15:04

Ekonomist Özgür Demirtaş, yorumcu Hakan Ural'ın 1370 TL'lik döner fiyatı isyanı ve hayat pahalılığı eleştirisine kısa ve öz yanıt verdi: 'R'

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Hakan Ural, son dönemde televizyon ekranlarında; ekonomiden dünya siyasetine, magazinden sosyolojiye kadar çok geniş bir yelpazede yaptığı yorumlarla sık sık sosyal medyada gündem oluyor.

Hakan Ural, son dönemde televizyon ekranlarında; ekonomiden dünya siyasetine, magazinden sosyolojiye kadar çok geniş bir yelpazede yaptığı yorumlarla sık sık sosyal medyada gündem oluyor.

İktidara yakın fikirleriyle bilinen Hakan Ural'ın son olarak yaptığı pahalılık eleştirisi ise sosyal medyada yine öne çıkan başlıklardan biri olmuştu.

İktidara yakın fikirleriyle bilinen Hakan Ural'ın son olarak yaptığı pahalılık eleştirisi ise sosyal medyada yine öne çıkan başlıklardan biri olmuştu.

Hakan Ural, Haber Global ekranlarında iki porsiyon dönere 1370 TL ödediğini belirterek yaşadığı şaşkınlığı anlatmış ve "Her şey çok pahalı abi" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu videonun Twitter'da gündem olmasının ardından ise ekonomist Özgür Demirtaş'tan güldüren bir çıkış geldi. Demirtaş, Hakan Ural'ın pahalılık eleştirisini, geri vites yapmak anlamına gelen "R" harfiyle yanıtladı.

Söz konusu videonun Twitter'da gündem olmasının ardından ise ekonomist Özgür Demirtaş'tan güldüren bir çıkış geldi. Demirtaş, Hakan Ural'ın pahalılık eleştirisini, geri vites yapmak anlamına gelen "R" harfiyle yanıtladı.

Özgür Demirtaş'ın yanıtı 👇

Özgür Demirtaş'ın yanıtı 👇

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlarda bekliyoruz 👇

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