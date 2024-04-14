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Fatih Altaylı'dan AK Partili Şebnem Bursalı'ya İğneleyici Yazı: "Istakoz Kuru Yenmez, Şarap Ne İçtiler Acaba?"

Fatih Altaylı'dan AK Partili Şebnem Bursalı'ya İğneleyici Yazı: "Istakoz Kuru Yenmez, Şarap Ne İçtiler Acaba?"

Fatih Altaylı Şebnem Bursalı Istakoz
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.04.2024 - 12:37

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın yat kulübünden ıstakozlu paylaşımına bir tepki de gazeteci Fatih Altaylı'dan geldi. Altaylı, 'Benim hâlâ merak ettiğim ise bunun yanında hangi şarabı içtikleridir. Öyle ya, bu ıstakoz öyle kuru kuru yenmez' dedi.

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Efendim biliyorsunuz, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın, Instagram hesabından paylaştığı 'Monaco Yat Kulübü'nde ıstakoz' görseli sosyal medyada büyük ses getirmişti.

Efendim biliyorsunuz, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın, Instagram hesabından paylaştığı 'Monaco Yat Kulübü'nde ıstakoz' görseli sosyal medyada büyük ses getirmişti.

Şebnem Bursalı, AK Parti'nin milliyetçi-muhafazakar tabana sahip bir parti olduğu ve ekonomik olarak zor bir dönemden geçildiği üzerinden sert eleştirilere maruz kalmıştı.

Şebnem Bursalı, AK Parti'nin milliyetçi-muhafazakar tabana sahip bir parti olduğu ve ekonomik olarak zor bir dönemden geçildiği üzerinden sert eleştirilere maruz kalmıştı.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın paylaşımı ise bu konuda en öne çıkan yorumlardan biri olmuştu: 

'Gençler Eminönü’nde balık-ekmek yiyemezken, AKP Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco Yat Kulübü’ndeki ıstakoz ziyafeti sınıfsaldır, story atması görgüsüzlüktür, AKP kibrinin özetidir.' 

Konuya bugün ünlü gazeteci Fatih Altaylı da iğneleyici bir yorumla dahil oldu.

Konuya bugün ünlü gazeteci Fatih Altaylı da iğneleyici bir yorumla dahil oldu.

Gazeteci Fatih Altaylı da köşesinden Bursalı'nın paylaşımına ilişkin görüşlerini şöyle aktardı:

Gazeteci Fatih Altaylı da köşesinden Bursalı'nın paylaşımına ilişkin görüşlerini şöyle aktardı:

'Millet ekonomik krizle boğuşur, milyonlar açlık sınırında yaşarken bunu Avrupa’nın en havalı yat kulübünün terasında yemesi ve yetmezmiş gibi milletin gözüne sokarmışçasına bir de sosyal medyadan sergilemesi ayıptır.

Tam bir “Ekmek alamıyorlarsa brioche alsınlar” vakasıdır... Millet açken bunu yerseniz sandığa gömülürsünüz.

Benim hâlâ merak ettiğim ise bunun yanında hangi şarabı içtikleridir. Öyle ya, bu ıstakoz öyle kuru kuru yenmez.' 

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