Fatih Altaylı'dan AK Partili Şebnem Bursalı'ya İğneleyici Yazı: "Istakoz Kuru Yenmez, Şarap Ne İçtiler Acaba?"
Fatih Altaylı'dan AK Partili Şebnem Bursalı'ya İğneleyici Yazı: "Istakoz Kuru Yenmez, Şarap Ne İçtiler Acaba?"
AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın yat kulübünden ıstakozlu paylaşımına bir tepki de gazeteci Fatih Altaylı'dan geldi. Altaylı, 'Benim hâlâ merak ettiğim ise bunun yanında hangi şarabı içtikleridir. Öyle ya, bu ıstakoz öyle kuru kuru yenmez' dedi.
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Efendim biliyorsunuz, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın, Instagram hesabından paylaştığı 'Monaco Yat Kulübü'nde ıstakoz' görseli sosyal medyada büyük ses getirmişti.
Şebnem Bursalı, AK Parti'nin milliyetçi-muhafazakar tabana sahip bir parti olduğu ve ekonomik olarak zor bir dönemden geçildiği üzerinden sert eleştirilere maruz kalmıştı.
Konuya bugün ünlü gazeteci Fatih Altaylı da iğneleyici bir yorumla dahil oldu.
Gazeteci Fatih Altaylı da köşesinden Bursalı'nın paylaşımına ilişkin görüşlerini şöyle aktardı:
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