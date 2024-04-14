Fatih Altaylı'dan AK Partili Şebnem Bursalı'ya İğneleyici Yazı: "Istakoz Kuru Yenmez, Şarap Ne İçtiler Acaba?"

'Millet ekonomik krizle boğuşur, milyonlar açlık sınırında yaşarken bunu Avrupa’nın en havalı yat kulübünün terasında yemesi ve yetmezmiş gibi milletin gözüne sokarmışçasına bir de sosyal medyadan sergilemesi ayıptır.

Tam bir “Ekmek alamıyorlarsa brioche alsınlar” vakasıdır... Millet açken bunu yerseniz sandığa gömülürsünüz.

Benim hâlâ merak ettiğim ise bunun yanında hangi şarabı içtikleridir. Öyle ya, bu ıstakoz öyle kuru kuru yenmez.'

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