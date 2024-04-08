Tüm Detaylarıyla Yazılmıştı! Gülse Birsel'den 'Avrupa Yakası Geri Dönüyor' İddialarıyla İlgili Açıklama
Tüm Detaylarıyla Yazılmıştı! Gülse Birsel'den 'Avrupa Yakası Geri Dönüyor' İddialarıyla İlgili Açıklama
Türk televizyonlarının efsane dizilerinden Avrupa Yakası'nın yeniden başlayacağı iddialarına senarist ve başrol oyuncusu Gülse Birsel’den açıklama geldi.
Gülse Birsel, ortada gezen haberlerin tamamen palavra olduğunu duyurdu.
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Gülse Birsel'in senaryosunu kaleme aldığı Avrupa Yakası, televizyon tarihinin en sevilen yapımlarından biri. 2004-2009 yılları arasında yayınlanan dizinin yeniden ekranlara döneceği iddia edildi.
Çıkan haberde, dizinin yeni sezonunda Aslı ile Volkan'ın aynı evde yaşayan boşanmış birer birey olarak karşımıza çıkacakları, Burhan Altıntop dahil hangi karakterlerin yer alacağı ve hatta çekimlerin başlayacağı tarih bile kaleme alınmıştı.
Dizinin geri dönüşüne ilişkin haberin bu kez çok detaylı olması sonrası ise Gülse Birsel birinci ağızdan yalanlama yaptı.
Gülse Birsel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "'Avrupa Yakası geri dönüyor' haberi palavra. Haberi uyduran bir de karakterler boşanmış mı, çocukları var mı, hangi oyuncular olacak, ne zaman sete giriyoruz filan uzuun uzun sallamış. Sabahtan beri sevinçle arayan eşe dosta yaşattığım hayal kırıklığı için özür dilerim" diye yazdı.
Gülse Birsel'in paylaşımı 👇
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