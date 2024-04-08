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Akşener'in Odası Boşaltılırken Görüntüler Servis Edildi: Ortalık Hareketlendi!

Akşener'in Odası Boşaltılırken Görüntüler Servis Edildi: Ortalık Hareketlendi!

Meral Akşener
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.04.2024 - 15:15

Seçimlerde aldığı büyük mağlubiyet sonrası İYİ Parti Kurultayı'nda yeniden aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener, makam odasında eşyaları toplattı.

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Yerel seçimlerde yalnızca yüzde 3,77 oy alan İYİ Parti'de Meral Akşener dönemi sona eriyor. Akşener bugün, “Ben şahsen seçim sonuçları kapsamında ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım” diyerek Kurultay'da yeniden aday olmayacağını duyurdu.

Yerel seçimlerde yalnızca yüzde 3,77 oy alan İYİ Parti'de Meral Akşener dönemi sona eriyor. Akşener bugün, “Ben şahsen seçim sonuçları kapsamında ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım” diyerek Kurultay'da yeniden aday olmayacağını duyurdu.

İYİ Parti'de Olağanüstü Seçimli Kurultay 27 Nisan'da yapılacak.

Akşener'in açıklamasının ardından İYİ Parti Genel Merkezi'nde hareketlilik başladı. İYİ Parti Genel Merkezi'nde çalışan görevliler, Meral Akşener'in özel eşyalarını toplamaya başladı.

Akşener'in açıklamasının ardından İYİ Parti Genel Merkezi'nde hareketlilik başladı. İYİ Parti Genel Merkezi'nde çalışan görevliler, Meral Akşener'in özel eşyalarını toplamaya başladı.

Akşener'in özel eşyalarını toplayan görevliler, daha sonra poşetleri İyi Parti Lideri'nin makam aracına taşıdı.

Ensonhaber'in aktardığına göre, Akşener'in makamındaki eşyaların toplanıp götürülmesi sırasında kameraların kayıtta olması ve hemen servis edilmesi izleyenleri şüphelendirdi.

Ensonhaber'in aktardığına göre, Akşener'in makamındaki eşyaların toplanıp götürülmesi sırasında kameraların kayıtta olması ve hemen servis edilmesi izleyenleri şüphelendirdi.

Kaynak

2018 yılında da Meral Akşener aday olmayacağını söylemiş ancak bu kararından daha sonra geri adım atmıştı. Akşener'in 2018 yılındaki paylaşımı 👇

2018 yılında da Meral Akşener aday olmayacağını söylemiş ancak bu kararından daha sonra geri adım atmıştı. Akşener'in 2018 yılındaki paylaşımı 👇

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