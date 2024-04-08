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Meral Akşener Çekildi: İYİ Parti'de İki İsim Daha Başkan Adaylığını Açıkladı

Meral Akşener Çekildi: İYİ Parti'de İki İsim Daha Başkan Adaylığını Açıkladı

İyi Parti Meral Akşener başkan adaylığı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.04.2024 - 11:42

İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın, Meral Akşener'in yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından genel başkanlığa talip olduklarını duyurdu.

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31 Mart yerel seçiminde Türkiye genelinde yüzde 3,77 oy oranına ulaşan İYİ Parti'den olağanüstü kurultay kararı çıkmıştı.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 27 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü kurultayda aday olmayacağını resmen açıkladı.

31 Mart yerel seçiminde Türkiye genelinde yüzde 3,77 oy oranına ulaşan İYİ Parti'den olağanüstü kurultay kararı çıkmıştı.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 27 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü kurultayda aday olmayacağını resmen açıkladı.

Bu açıklamanın ardından İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu genel başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

Bu açıklamanın ardından İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu genel başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

Müsavat Dervişoğlu açıklamasında şunları söyledi: 

'Böylesini kritik bir eşikte gelişmelere kayıtsız kalabilmem ve tarihin üzerime yüklediği sorumluluktan uzak durabilmem mümkün değildir.'

Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz’ın adaylığını yokladığı Koray Aydın da aday olduğunu söyledi. Saymaz haberi Twitter’dan duyurdu.

Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz’ın adaylığını yokladığı Koray Aydın da aday olduğunu söyledi. Saymaz haberi Twitter’dan duyurdu.

İsmail Saymaz'ın paylaşımı 👇

Daha önce İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın da genel başkan adayı olduğunu açıklamıştı.

Daha önce İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın da genel başkan adayı olduğunu açıklamıştı.
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Gazeteci Kürşad Oğuz ise başkan adaylığı konusunda kendi kulislerini aktardı. Oğuz şu ana kadar 7 ismin adaylık için istekli olduğunu ve bu durumun partideki köklü bölünmeyi gösterdiğini ifade etti: 👇

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