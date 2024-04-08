Tarihte Bir İlk: Sabah Gazetesi Manşetinde Özgür Özel Röportajı!
Tarihte Bir İlk: Sabah Gazetesi Manşetinde Özgür Özel Röportajı!
İktidarın medyadaki amiral gemisi olarak gösterilen Sabah Gazetesi, bugün okuyucularını oldukça şaşırttı.
Sabah Gazetesi alanlar birinci sayfanın manşetinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le yapılan röportajı gördü.
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CHP'nin büyük bir kazançla çıktığı 31 Mart'taki belediye seçimlerinin ardından iktidara yakın Sabah Gazetesi'nde de bir ilk yaşandı.
Gazete oldukça radikal bir değişim yaparak, birinci sayfasındaki manşette CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yapılan bir röportaja yer verdi.
Gazete, Özgür Özel'ye yapılan manşeti “Makama saygıdan asla taviz yok” başlığı ile okuyucularına sundu. Haberde Özgür Özel’in yeni dönemde siyasette izleyeceği yol haritası aktarıldı.
Sabah Gazetesi'nde Özgür Özel röportajı yapan isim ise gazetenin yazarlarından Yavuz Donat oldu.
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