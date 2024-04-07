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Sancaktepe Belediyesi'nde Jakuzili Makam Odası İddiası: Görevi Devralan CHP'li Alper Yeğin Gerçekleri Açıkladı

Sancaktepe Belediyesi'nde Jakuzili Makam Odası İddiası: Görevi Devralan CHP'li Alper Yeğin Gerçekleri Açıkladı

Sancaktepe Jakuzi Makam Odası
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.04.2024 - 11:58

AK Parti'den CHP'ye geçtikten sonra 'jakuzi' iddialarıyla bir anda gündemi sarsan  Sancaktepe Belediyesi'nin yeni başkanı Alper Yeğin'den iddiaya ilişkin açıklama geldi.

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Sancaktepe Belediyesi'nin AK Partili eski başkanı Şeyma Döğücü, belediye binasında jakuzi yaptırıldığı iddiasıyla eleştirilerin hedefi olmuştu.

Sancaktepe Belediyesi'nin AK Partili eski başkanı Şeyma Döğücü, belediye binasında jakuzi yaptırıldığı iddiasıyla eleştirilerin hedefi olmuştu.

Siyasal iletişim uzmanı Necati Özkan, "Alper Yeğin’i kutlamak için Sancaktepe Belediyesi’ne gittim. Belediyenin başkanlık katı 6 bin metrekare. Bir sürü dinlenme odası, jakuzi, yemek odası ve 200 metrekare mutfak var. Bu nasıl olabilir?" demişti.

Siyasal iletişim uzmanı Necati Özkan, "Alper Yeğin’i kutlamak için Sancaktepe Belediyesi’ne gittim. Belediyenin başkanlık katı 6 bin metrekare. Bir sürü dinlenme odası, jakuzi, yemek odası ve 200 metrekare mutfak var. Bu nasıl olabilir?" demişti.

Özkan'ın bu iddiasına Şeyma Döğücü sosyal medya hesabından sert bir dille yanıt vermiş ve kendine iftira atıldığını savunmuştu. Döğücü ayrıca yeni başkan Alper Yeğin'e seslenerek makam odasından yayın yapmasını istemişti.

Özkan'ın bu iddiasına Şeyma Döğücü sosyal medya hesabından sert bir dille yanıt vermiş ve kendine iftira atıldığını savunmuştu. Döğücü ayrıca yeni başkan Alper Yeğin'e seslenerek makam odasından yayın yapmasını istemişti.

Şeyma Döğüncü şunları yazmıştı: 

'Bir anneye, bir kadına iftira atmanın bedelini hem hukuk önünde hem de milletin vicdanında yargılanarak vereceksiniz. Necati Özkan jakuzi olduğunu ispatlamazsan senden aşağı insan yok. 

Ayrıca mevcut başkana sesleniyorum; jakuzi olduğunu iddia edenlere karşı hemen şimdi başkanlık makamından canlı yayın açarak bu mevzuyu temizlemenizi vicdan ve haysiyetinize havale ediyorum.'

Büyüyen tartışmalar sonrası bir açıklama da Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den geldi. Yeğin, "Sayın Şeyma Döğücü döneminde Başkanlık katında herhangi bir tadilat işlemi yapılmamıştır" dedi ancak şöyle devam etti: 👇

Büyüyen tartışmalar sonrası bir açıklama da Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den geldi. Yeğin, "Sayın Şeyma Döğücü döneminde Başkanlık katında herhangi bir tadilat işlemi yapılmamıştır" dedi ancak şöyle devam etti: 👇

'Önceki Belediye Başkanı lüks bir banyo ve belediye başkanının ihtiyacı olmayacak şekilde bir kat tasarlamıştır. 

Jakuzi meselesinin çok değersiz kalacağı lüks ve batırılan bir belediye hikayesini yakın zamanda sizlerle paylaşacağım. Saygılar.'

Alper Yeğin'in açıklaması 👇

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