Sancaktepe Belediyesi'nde Jakuzili Makam Odası İddiası: Görevi Devralan CHP'li Alper Yeğin Gerçekleri Açıkladı

Şeyma Döğüncü şunları yazmıştı:

'Bir anneye, bir kadına iftira atmanın bedelini hem hukuk önünde hem de milletin vicdanında yargılanarak vereceksiniz. Necati Özkan jakuzi olduğunu ispatlamazsan senden aşağı insan yok.

Ayrıca mevcut başkana sesleniyorum; jakuzi olduğunu iddia edenlere karşı hemen şimdi başkanlık makamından canlı yayın açarak bu mevzuyu temizlemenizi vicdan ve haysiyetinize havale ediyorum.'