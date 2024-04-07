Sancaktepe Belediyesi'nde Jakuzili Makam Odası İddiası: Görevi Devralan CHP'li Alper Yeğin Gerçekleri Açıkladı
Sancaktepe Belediyesi'nde Jakuzili Makam Odası İddiası: Görevi Devralan CHP'li Alper Yeğin Gerçekleri Açıkladı
AK Parti'den CHP'ye geçtikten sonra 'jakuzi' iddialarıyla bir anda gündemi sarsan Sancaktepe Belediyesi'nin yeni başkanı Alper Yeğin'den iddiaya ilişkin açıklama geldi.
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Sancaktepe Belediyesi'nin AK Partili eski başkanı Şeyma Döğücü, belediye binasında jakuzi yaptırıldığı iddiasıyla eleştirilerin hedefi olmuştu.
Siyasal iletişim uzmanı Necati Özkan, "Alper Yeğin’i kutlamak için Sancaktepe Belediyesi’ne gittim. Belediyenin başkanlık katı 6 bin metrekare. Bir sürü dinlenme odası, jakuzi, yemek odası ve 200 metrekare mutfak var. Bu nasıl olabilir?" demişti.
Özkan'ın bu iddiasına Şeyma Döğücü sosyal medya hesabından sert bir dille yanıt vermiş ve kendine iftira atıldığını savunmuştu. Döğücü ayrıca yeni başkan Alper Yeğin'e seslenerek makam odasından yayın yapmasını istemişti.
Büyüyen tartışmalar sonrası bir açıklama da Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den geldi. Yeğin, "Sayın Şeyma Döğücü döneminde Başkanlık katında herhangi bir tadilat işlemi yapılmamıştır" dedi ancak şöyle devam etti: 👇
Alper Yeğin'in açıklaması 👇
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