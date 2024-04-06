AK Parti’den CHP’ye Geçen Sancaktepe Belediyesi’nde 6000 Metrekarelik Başkanlık Katında Jakuzi Varmış!

Gazeteci Ruşen Çakır’ın Sancaktepe Belediye binası hakkındaki açıklamaları sosyal medyada büyük tepki topladı. Çakır açıklamasında, AK Partiden CHP’ye geçen Sancaktepe Belediyesi’ne ait belediye binasındaki başkanlık katının 6000 metrekare olduğunu ve katta jakuzi olduğunu söyledi.