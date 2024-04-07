'Old'ların Gözü Yaşlı: ‘Kaptan Tsubasa’ Emekli Oluyor!
'Old'ların Gözü Yaşlı: ‘Kaptan Tsubasa’ Emekli Oluyor!
90'lı yıllarda çocukluğunu geçiren efsane neslin efsane çizgi roman kahramanı 'Kaptan Tsubasa' için yolun sonu göründü. 43 yıllık serüvenin ardından 'Kaptan Tsubasa'nın yazarı Takahaşi Yoiçi emeklilik kararı aldı.
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Haberi okurken bile pek çok kişinin çocukluk yılları gözlerinin önünden geçecek biliyoruz. 90'lı yıllarda hafta sonu sabah erkenden kalkıp ekran başına geçtiğimiz 'Kaptan Tsubasa' ile ilgili üzücü bir haber geldi.
Japon çizgi roman dizisi 'Kaptan Tsubasa'nın yazarı Takahaşi Yoiçi emekli olacağını duyurdu.
"Kaptan Tsubasa" çizgi roman serisinin ilki 1981 yılında "Shukan Shonen Jump" dergisinde yayımlandı.
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