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'Old'ların Gözü Yaşlı: ‘Kaptan Tsubasa’ Emekli Oluyor!

'Old'ların Gözü Yaşlı: ‘Kaptan Tsubasa’ Emekli Oluyor!

Tsubasa
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.04.2024 - 10:40

90'lı yıllarda çocukluğunu geçiren efsane neslin efsane çizgi roman kahramanı 'Kaptan Tsubasa' için yolun sonu göründü. 43 yıllık serüvenin ardından 'Kaptan Tsubasa'nın yazarı Takahaşi Yoiçi emeklilik kararı aldı. 

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Haberi okurken bile pek çok kişinin çocukluk yılları gözlerinin önünden geçecek biliyoruz. 90'lı yıllarda hafta sonu sabah erkenden kalkıp ekran başına geçtiğimiz 'Kaptan Tsubasa' ile ilgili üzücü bir haber geldi.

Haberi okurken bile pek çok kişinin çocukluk yılları gözlerinin önünden geçecek biliyoruz. 90'lı yıllarda hafta sonu sabah erkenden kalkıp ekran başına geçtiğimiz 'Kaptan Tsubasa' ile ilgili üzücü bir haber geldi.

Japon çizgi roman dizisi 'Kaptan Tsubasa'nın yazarı Takahaşi Yoiçi emekli olacağını duyurdu.

Japon çizgi roman dizisi 'Kaptan Tsubasa'nın yazarı Takahaşi Yoiçi emekli olacağını duyurdu.

Takahaşi, Ocak 2024'teki açıklamasında, kendisindeki fiziksel güç kaybı ile çizgi roman piyasasının dijitalleşmesi gerekçeleriyle diziyi sonlandıracağını duyurmuştu.

Takahaşi,  manga dünyasında üretken faaliyetlerini’ ise sürdüreceğini söyledi.

"Kaptan Tsubasa" çizgi roman serisinin ilki 1981 yılında "Shukan Shonen Jump" dergisinde yayımlandı.

"Kaptan Tsubasa" çizgi roman serisinin ilki 1981 yılında "Shukan Shonen Jump" dergisinde yayımlandı.

Küresel düzeyde popüler kabul edilen çizgi roman serisi, 43 yıl boyunca 50'den fazla ülkede 90 milyonu aşkın satış yaptı. 

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