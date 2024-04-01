'Beyin Bedava' Diyerek Sosyal Medyanın İlk Fenomenlerinden Olmuştu: Yıllar Sonra Ortaya Çıktı
'Beyin Bedava' Diyerek Sosyal Medyanın İlk Fenomenlerinden Olmuştu: Yıllar Sonra Ortaya Çıktı
Sosyal medyada bir dönem paylaşım rekorları kıran ‘Beyin bedava’ videosunun kahramanı Ali Kemal isimli vatandaş yıllar sonra yeniden ortaya çıktı.
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Türkiye onu çıktığı sınav sonrasında uzatılan mikrofona “Attım hafızaya, beyin bedava. Niye hamallık yapayım. Baktım, karşıma çıktı hepsini yaptım.. Bu kadar” sözleriyle tanımıştı.
Bu sözleri onu sosyal medyanın ilk fenomenlerinden biri yaptı. Şöhreti öyle büyüdü, repliği öyle hafızalara kazındı ki günümüzde capslerde, posterlerde hala yaşatılmaya devam ediyor.
İsminin Ali Kemal olduğu öğrenilen vatandaş 14 yıl sonra yeniden görüntülendi. Ali Kemal, Beyoğlu'nda Fatihtepe Camisi önünde bazlama sattığını söyledi.
Ali Kemal, ayrıca o dönem trafik kazası geçirmesine rağmen girdiği sınavdan 66 puan aldığını da ekledi.
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