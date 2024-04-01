Ünlü Adayların Seçim Sonuçları: Behzat Ç. Fark Yarattı, Komünist Başkan Hayal Kırıklığı Yaşadı
Ünlü Adayların Seçim Sonuçları: Behzat Ç. Fark Yarattı, Komünist Başkan Hayal Kırıklığı Yaşadı
Türkiye dün bir kez daha sandık başına gitti. Seçim yarışında futboldan sanat dünyasına kadar birçok ünlü isim de vardı. Ünlü adaylar için seçim sonuçları birkaçı hariç pek de istediği gibi olmadı.
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Behzat Ç. rolüyle hafızalara kazınan Erdal Beşikçioğlu, Ankara Etimesgut'ta en yakın rakibi AK Parti-MHP adayına yaklaşık 20 puan fark atarak belediye başkanı seçildi.
Yeniden Refah'ın Düzce'den aday gösterdiği türkücü Davut Güloğlu başkanlık koltuğunu AK Partili rakibine kaptırdı.
Şarkıcı Hakan Peker, İYİ Parti'den Karabük Safranbolu ilçe belediye başkan adayı oldu ancak yarışı beşinci sırada tamamladı.
Ünlü dağcı Nasuh Mahruki ise İstanbul Beşiktaş'tan bağımsız aday olarak katıldığı yarışta seçilmeyi başaramadı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak yarışa dahil olan futbolcu Gökhan Zan ise yüzde 2 oy aldı.
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Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun aday olduğu İstanbul’un Kadıköy ilçesinde sürpriz çıkmadı. CHP’nin adayı Mesut Kösedağ seçimi açık ara kazandı.
Datça'da bağımsız aday olarak yarışa giren Mesut Yar, yüzde 7.64 oy alarak 3. oldu.
Ankara'nın Çankaya ilçesinden TİP adayı olan İrfan Değirmenci yarışı üçüncü sırada tamamladı.
Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli, İzmir'in Çeşme ilçesinde MHP'li rakibini geçerek belediye başkanlığını kazandı.
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