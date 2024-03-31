Ekrem İmamoğlu, İlk Kez Oy Kullanan Oğlu Semih İmamoğlu'na Kameralar Önünde Takıldı: "Biraz Düşünceli"
Ekrem İmamoğlu, İlk Kez Oy Kullanan Oğlu Semih İmamoğlu'na Kameralar Önünde Takıldı: "Biraz Düşünceli"
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, ilk kez oy kullanan oğluna, 'Heralde kime oy vereceği konusunda biraz düşünceliydi' diye takıldı.
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin İBB Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, ailesi ile sandık başına gitti.
İmamoğlu'nun 18 yaşına giren küçük oğlu Semih İmamoğlu, oy kullanma işlemi sırasında biraz gecikince ortaya renkli görüntüler çıktı.
İmamoğlu, oğlu Semih İmamoğlu'na "Semih bugün ilk oyunu kullandı. Heyecanlıydı. Heralde kime oy vereceği konusunda düşünceliydi" sözleriyle takıldı.
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