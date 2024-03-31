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Oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın Oy Zarfıyla İmtihanı: Zor Anlar Yaşadı!

Oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın Oy Zarfıyla İmtihanı: Zor Anlar Yaşadı!

seçim Nilperi Şahinkaya
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.03.2024 - 12:59

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, oy pusulasının kalınlığından nasibini aldı. Sempatik oyuncu, oyunu sandığın deliğinden geçirmek için oldukça uğraş verdi. 

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Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, 31 Mart seçimleri için Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu’nda oy kullandı.

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, 31 Mart seçimleri için Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu’nda oy kullandı.

Nilperi Şahinkaya’nın oyunun içinde bulunduğu zarfı sandığa atarken zorluk yaşadı.

Nilperi Şahinkaya’nın oyunun içinde bulunduğu zarfı sandığa atarken zorluk yaşadı.

Zarfı sandık deliğinden geçiremeyen Nilperi Şahinkaya'nın o anları kameralara da yansıdı.

Zarfı sandık deliğinden geçiremeyen Nilperi Şahinkaya'nın o anları kameralara da yansıdı.

Nilperi Şahinkaya'nın oy pusulasıyla imtihanı 👇

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