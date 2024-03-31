Oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın Oy Zarfıyla İmtihanı: Zor Anlar Yaşadı!
Oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın Oy Zarfıyla İmtihanı: Zor Anlar Yaşadı!
Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, oy pusulasının kalınlığından nasibini aldı. Sempatik oyuncu, oyunu sandığın deliğinden geçirmek için oldukça uğraş verdi.
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Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, 31 Mart seçimleri için Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu’nda oy kullandı.
Nilperi Şahinkaya’nın oyunun içinde bulunduğu zarfı sandığa atarken zorluk yaşadı.
Zarfı sandık deliğinden geçiremeyen Nilperi Şahinkaya'nın o anları kameralara da yansıdı.
Nilperi Şahinkaya'nın oy pusulasıyla imtihanı 👇
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