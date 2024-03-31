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Türkiye'nin En Yaşlı Seçmeni Arzu Nine Oyunu Kullandı: 117 Yaşında Sandık Başına Gitti

Türkiye'nin En Yaşlı Seçmeni Arzu Nine Oyunu Kullandı: 117 Yaşında Sandık Başına Gitti

Kırıkkale seçim
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.03.2024 - 12:25

Türkiye’nin en yaşlı seçmeni 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, Kırıkkale’deki doğup büyüdüğü köyünde oyunu kullandı.

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Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayan 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kızı Gülkız Sınıroğlu ile birlikte muhtarlık binasına gitti.

Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayan 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kızı Gülkız Sınıroğlu ile birlikte muhtarlık binasına gitti.

Doğup büyüğü köyündeki tek katlı müstakil evde böbrek hastası kızı ile birlikte yaşamını sürdüren Arzu Sınıroğlu, 1033 No’lu sandıkta oyunu kullanmak için paravanın arkasına geçti.

Doğup büyüğü köyündeki tek katlı müstakil evde böbrek hastası kızı ile birlikte yaşamını sürdüren Arzu Sınıroğlu, 1033 No’lu sandıkta oyunu kullanmak için paravanın arkasına geçti.

Arzu nine, oyunu kullandıktan sonra jandarma personelinin yardımıyla araca bindirildi. Daha sonra evine dönen Arzu Sınıroğlu, "Ben oyumu kullandım. Cumhurbaşkanıma, doktorlara, hemşirelere, hocalara, beni soran herkese selam gönderiyorum" dedi.

Arzu nine, oyunu kullandıktan sonra jandarma personelinin yardımıyla araca bindirildi. Daha sonra evine dönen Arzu Sınıroğlu, "Ben oyumu kullandım. Cumhurbaşkanıma, doktorlara, hemşirelere, hocalara, beni soran herkese selam gönderiyorum" dedi.

İşte o anlar:

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Aykut Kaya

Akp seçmeni eheheh

Vengo

117 yıl önce Arzu adının konulması da ilginç geldi bana :) hani genelde Ayşa, Fadıma, Emine falan olur da :)

gnyy

ismini koyan ileri görüşlü bi aileymiş :)

gnyy

oyu kime attığı belli

Bilmem ben

117 yaşında 2002'den sonrasından hesap et 22 yıl çıkar hadi 10 yaşına kadarı sayma 85 yıl demekki böyle bir hizmet böyle bir lider görmedi ise bu yaşta gi... Devamını Gör