Türkiye'nin En Yaşlı Seçmeni Arzu Nine Oyunu Kullandı: 117 Yaşında Sandık Başına Gitti
Türkiye'nin En Yaşlı Seçmeni Arzu Nine Oyunu Kullandı: 117 Yaşında Sandık Başına Gitti
Türkiye’nin en yaşlı seçmeni 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, Kırıkkale’deki doğup büyüdüğü köyünde oyunu kullandı.
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Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayan 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kızı Gülkız Sınıroğlu ile birlikte muhtarlık binasına gitti.
Doğup büyüğü köyündeki tek katlı müstakil evde böbrek hastası kızı ile birlikte yaşamını sürdüren Arzu Sınıroğlu, 1033 No’lu sandıkta oyunu kullanmak için paravanın arkasına geçti.
Arzu nine, oyunu kullandıktan sonra jandarma personelinin yardımıyla araca bindirildi. Daha sonra evine dönen Arzu Sınıroğlu, "Ben oyumu kullandım. Cumhurbaşkanıma, doktorlara, hemşirelere, hocalara, beni soran herkese selam gönderiyorum" dedi.
İşte o anlar:
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Akp seçmeni eheheh
117 yıl önce Arzu adının konulması da ilginç geldi bana :) hani genelde Ayşa, Fadıma, Emine falan olur da :)
ismini koyan ileri görüşlü bi aileymiş :)
oyu kime attığı belli
117 yaşında 2002'den sonrasından hesap et 22 yıl çıkar hadi 10 yaşına kadarı sayma 85 yıl demekki böyle bir hizmet böyle bir lider görmedi ise bu yaşta gi... Devamını Gör