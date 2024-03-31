Seçmenlere Candan Erçetin Sürprizi: Sandık Kurulu Üyesi Oldu

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi başladı. Ünlü sanatçı Candan Erçetin, yerel seçimlerde Sandık Kurulu Üyesi oldu. Oy kullanmak üzere okula gelen yurttaşlar, sandık başında Erçetin sürprizi ile karşılaştı.