Seçmenlere Candan Erçetin Sürprizi: Sandık Kurulu Üyesi Oldu
Seçmenlere Candan Erçetin Sürprizi: Sandık Kurulu Üyesi Oldu
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi başladı. Ünlü sanatçı Candan Erçetin, yerel seçimlerde Sandık Kurulu Üyesi oldu. Oy kullanmak üzere okula gelen yurttaşlar, sandık başında Erçetin sürprizi ile karşılaştı.
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Ünlü sanatçı Candan Erçetin, yerel seçimlerde Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaparken görüntülendi.
Sabah oy kullanmak üzere okula gelenler, sandık başında Candan Erçetin sürprizi ile karşılaştı.
Candan Erçetin'in Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı anlar, kameralara yansıdı.
İşte o anlar:
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senin bu Cumhuriyeti sevmen şaakkaa mıııı ? :) kalpp kalpp