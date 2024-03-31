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Mansur Yavaş Oyunu Kullandı, İddialı Konuştu: "Akşam 9'dan Sonra Görüşürüz"

Mansur Yavaş Oyunu Kullandı, İddialı Konuştu: "Akşam 9'dan Sonra Görüşürüz"

Ankara Mansur Yavaş seçim
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.03.2024 - 12:14

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, oy kullanma işleminin ardından iddialı açıklamalarda bulundu. 

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimleri için bugün oyunu Ankara'da kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimleri için bugün oyunu Ankara'da kullandı.

Oy kullanma işlemi sonrası çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Mansur Yavaş, iddialı açıklamalar yaptı.

Oy kullanma işlemi sonrası çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Mansur Yavaş, iddialı açıklamalar yaptı.

Mansur Yavaş, "Oyumuzu kullandık. Ankara için hayırlı olmasını diliyorum. Sonuçlar konusunda hiçbir tereddütümüz yoktur. Akşam 9'dan sonra belediye bahçesinde görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, "Oyumuzu kullandık. Ankara için hayırlı olmasını diliyorum. Sonuçlar konusunda hiçbir tereddütümüz yoktur. Akşam 9'dan sonra belediye bahçesinde görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

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