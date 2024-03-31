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Şanlıurfa'da Blok Oya İtiraz Eden Avukat Sandık Başında Darp Edildi

Şanlıurfa'da Blok Oya İtiraz Eden Avukat Sandık Başında Darp Edildi

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
31.03.2024 - 10:29

Yerel seçimler için oy kullanma süreci saat 08:00 itibariyle başlamışken Şanlıurfa'da sandık başında 'blok oy' arbedesi yaşandı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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31 Mart yerel seçimleri için oy kullanma süreci saat 08:00 itibariyle başladı.

31 Mart yerel seçimleri için oy kullanma süreci saat 08:00 itibariyle başladı.

Saat 08:00'da açılan sandıklarda oy kullanma işlemi 17:00'a kadar devam edecek.

Şanlıurfa'da ise iddiaya göre bir vatandaş blok oy kullanmak istedi.

Şanlıurfa'da ise iddiaya göre bir vatandaş blok oy kullanmak istedi.

Blok oy kullanmak istediği iddia edilen vatandaşa ise sandık başındaki bir avukat müdahale etmek isteyince arbede yaşandı.

O anlar ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı:

Yaşananların ardından ise sandık görevlilerince vatandaş ve yaşananlar hakkında tutanak tutuldu.

Yaşananların ardından ise sandık görevlilerince vatandaş ve yaşananlar hakkında tutanak tutuldu.

Daha sonrasında ise olay yerine jandarma ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.

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