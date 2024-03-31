Şanlıurfa'da Blok Oya İtiraz Eden Avukat Sandık Başında Darp Edildi
Şanlıurfa'da Blok Oya İtiraz Eden Avukat Sandık Başında Darp Edildi
Yerel seçimler için oy kullanma süreci saat 08:00 itibariyle başlamışken Şanlıurfa'da sandık başında 'blok oy' arbedesi yaşandı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
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31 Mart yerel seçimleri için oy kullanma süreci saat 08:00 itibariyle başladı.
Şanlıurfa'da ise iddiaya göre bir vatandaş blok oy kullanmak istedi.
O anlar ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı:
Yaşananların ardından ise sandık görevlilerince vatandaş ve yaşananlar hakkında tutanak tutuldu.
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