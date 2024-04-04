Atatürk'ün Dinlediği Adamın Torunu Belediye Seçimlerinden Zaferle Çıktı!
Atatürk'ün Dinlediği Adamın Torunu Belediye Seçimlerinden Zaferle Çıktı!
Atatürk’ün dinlediği vatandaşın fotoğrafı oldukça bilinen bir poz. İşte o pozda yer alan vatandaşın torunu olan Mehmet Erdem Ural, Tokat Turhal'da CHP'den belediye başkanı seçildi.
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Sözcü TV ekranlarında İsmail Küçükkaya'nın seçim sonuçlarına ilişkin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oldukça ilginç bir de anektodu izleyicilerle paylaştı.
Özgür Özel, "Atatürk’ün dinlediği vatandaşın torunu Mehmet Erdem Ural, Tokat Turhal belediye başkanımız oldu. Atatürk'e derdini anlatan bu vatandaş, Ural'ın büyük dedesi." ifadelerini kullandı.
Mehmet Erdem Ural, pazar günü yapılan yerel seçimlerde AK Partili rakibi Ümit Soylu'yu geride bırakarak Tokat Turhal Belediye Başkanı seçildi.
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Tebrik ederim öncelikle. Dedesi anlatmıştır umarım çoluğuna çocuğuna bir liderin nasıl olduğunu. Başkan da inşallah fotoğraftaki gibi halkın tüm kesimini din... Devamını Gör
Gurur👏👏
Hem de adam İngilizce işletme mezunu. Diğerleri gibi imam hatip mezunu diplomasız belediye başkanlarından değil.