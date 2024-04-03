İktidara Yakın Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin Oy Kaybını Üç Maddede Açıkladı

'2019 yerel seçimlerinde sağlıklı bir değerlendirme yapılmamıştı. Dilerim bu kez seçim sonuçları rakam olarak görülmez. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin taleplerini dikkate alarak seyyanen bir zam açıklasaydı sonuç ne olurdu? En azından bu kadar olmazdı.'