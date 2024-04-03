Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İktidara Yakın Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin Oy Kaybını Üç Maddede Açıkladı

İktidara Yakın Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin Oy Kaybını Üç Maddede Açıkladı

Abdulkadir Selvi
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.04.2024 - 11:01

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin kaybetmesine neden olan üç faktörü sıraladı: 'Ekonomik sıkıntılar, aday tespitindeki yanlışlar ve emekli maaşları.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

İktidara yakın yazarlardan Abdulkadir Selvi, 31 Mart yerel seçimlerinde sandıktan çıkan sonuçları değerlendirdi.

İktidara yakın yazarlardan Abdulkadir Selvi, 31 Mart yerel seçimlerinde sandıktan çıkan sonuçları değerlendirdi.

Selvi'ye göre AK Parti'nin kaybetmesine neden olan üç faktör şöyle: "Ekonomik sıkıntılar, aday tespitindeki yanlışlar ve emekli maaşları."

Selvi'ye göre AK Parti'nin kaybetmesine neden olan üç faktör şöyle: "Ekonomik sıkıntılar, aday tespitindeki yanlışlar ve emekli maaşları."

Selvi'nin Hürriyet'te yer alan köşe yazısı için Kaynak

Selvi, en düşük 10 bin lira olan emekli maaşlarına zam yapılsaydı sonucun nasıl değişebileceğiyle ilgili ise şunları söyledi: 👇

'2019 yerel seçimlerinde sağlıklı bir değerlendirme yapılmamıştı. Dilerim bu kez seçim sonuçları rakam olarak görülmez. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin taleplerini dikkate alarak seyyanen bir zam açıklasaydı sonuç ne olurdu? En azından bu kadar olmazdı.'

CHP'nin seçim başarısını da yorumlayan Selvi, "Seçmenin tercihini anlamak için büyük analizlere gerek yok. Seçmen, iktidara hangi nedenle oy vermediyse, CHP’ye de aynı nedenle oy vermiş. Bu kadar net" dedi.

CHP'nin seçim başarısını da yorumlayan Selvi, "Seçmenin tercihini anlamak için büyük analizlere gerek yok. Seçmen, iktidara hangi nedenle oy vermediyse, CHP’ye de aynı nedenle oy vermiş. Bu kadar net" dedi.

AK Parti pazar günü yapılan yerel seçimlerde, kurulduğu 2001 yılından bu yana ilk kez, birinci parti olamamıştı.

AK Parti pazar günü yapılan yerel seçimlerde, kurulduğu 2001 yılından bu yana ilk kez, birinci parti olamamıştı.

14'ü büyükşehir 35 belediye kazanan CHP, Türkiye genelinde en çok oyu alan parti olmuştu. 

Peki siz AK Parti'deki kan kaybının nedenlerini nasıl yorumluyorsunuz? Hadi buyrun yorumlarda tartışalım 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?