İktidara Yakın Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin Oy Kaybını Üç Maddede Açıkladı
İktidara Yakın Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin Oy Kaybını Üç Maddede Açıkladı
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin kaybetmesine neden olan üç faktörü sıraladı: 'Ekonomik sıkıntılar, aday tespitindeki yanlışlar ve emekli maaşları.'
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İktidara yakın yazarlardan Abdulkadir Selvi, 31 Mart yerel seçimlerinde sandıktan çıkan sonuçları değerlendirdi.
Selvi'ye göre AK Parti'nin kaybetmesine neden olan üç faktör şöyle: "Ekonomik sıkıntılar, aday tespitindeki yanlışlar ve emekli maaşları."
Selvi, en düşük 10 bin lira olan emekli maaşlarına zam yapılsaydı sonucun nasıl değişebileceğiyle ilgili ise şunları söyledi: 👇
CHP'nin seçim başarısını da yorumlayan Selvi, "Seçmenin tercihini anlamak için büyük analizlere gerek yok. Seçmen, iktidara hangi nedenle oy vermediyse, CHP’ye de aynı nedenle oy vermiş. Bu kadar net" dedi.
AK Parti pazar günü yapılan yerel seçimlerde, kurulduğu 2001 yılından bu yana ilk kez, birinci parti olamamıştı.
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