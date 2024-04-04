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YSK'dan Beykoz Kararı: Yeniden Sayım Kararı İptal Edildi, Belediye CHP'nin!

YSK'dan Beykoz Kararı: Yeniden Sayım Kararı İptal Edildi, Belediye CHP'nin!

Beykoz
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.04.2024 - 12:19

İstanbul’un iki ilçesi, Gaziosmanpaşa ve Beykoz’da seçim sonucuna AK Parti tarafından itiraz edilmişti. 

CHP’nin oyların yeniden sayılmasına ilişkin itirazı kabul edildi. CHP’nin adayı Alaattin Köseler mazbatasını alacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gaziosmanpaşa’da ise sayımın devam ettiğini söyledi. 

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İstanbul'un Beykoz ilçesindeki seçim yarışını CHP’nin adayı Alaattin Köseler yüzde 45,87 ile kazanmıştı. AK Parti’nin adayı Murat Aydın ise yüzde 44,91 oy almıştı.

İstanbul'un Beykoz ilçesindeki seçim yarışını CHP’nin adayı Alaattin Köseler yüzde 45,87 ile kazanmıştı. AK Parti’nin adayı Murat Aydın ise yüzde 44,91 oy almıştı.

İki aday arasındaki oy farkı ise sadece bin 433 olarak kayıtlara geçmişti.

AK Parti ilçedeki geçersiz oyların fazlalığı sebebiyle sonuca itiraz etti. Ardından oyların yeniden sayılmasına karar verildi. CHP’nin oyların yeniden sayılmasına ilişkin itirazı ise bugün kabul edildi. CHP’nin adayı Alaattin Köseler mazbatasını alacak.

AK Parti ilçedeki geçersiz oyların fazlalığı sebebiyle sonuca itiraz etti. Ardından oyların yeniden sayılmasına karar verildi. CHP’nin oyların yeniden sayılmasına ilişkin itirazı ise bugün kabul edildi. CHP’nin adayı Alaattin Köseler mazbatasını alacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gaziosmanpaşa'da ise sayımın devam ettiğini söyledi: 👇

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gaziosmanpaşa'da ise sayımın devam ettiğini söyledi: 👇

'Gaziosmanpaşa’da sayım devam ediyor. 

'Bahçelievler, Pendik, Ümraniye, Arnavutköy ve Bahçelievler’de itirazlarımız devam ediyor. 

Sürecin titizlikle takipçisiyiz.'

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