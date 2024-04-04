YSK'dan Beykoz Kararı: Yeniden Sayım Kararı İptal Edildi, Belediye CHP'nin!
YSK'dan Beykoz Kararı: Yeniden Sayım Kararı İptal Edildi, Belediye CHP'nin!
İstanbul’un iki ilçesi, Gaziosmanpaşa ve Beykoz’da seçim sonucuna AK Parti tarafından itiraz edilmişti.
CHP’nin oyların yeniden sayılmasına ilişkin itirazı kabul edildi. CHP’nin adayı Alaattin Köseler mazbatasını alacak.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gaziosmanpaşa’da ise sayımın devam ettiğini söyledi.
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İstanbul'un Beykoz ilçesindeki seçim yarışını CHP’nin adayı Alaattin Köseler yüzde 45,87 ile kazanmıştı. AK Parti’nin adayı Murat Aydın ise yüzde 44,91 oy almıştı.
AK Parti ilçedeki geçersiz oyların fazlalığı sebebiyle sonuca itiraz etti. Ardından oyların yeniden sayılmasına karar verildi. CHP’nin oyların yeniden sayılmasına ilişkin itirazı ise bugün kabul edildi. CHP’nin adayı Alaattin Köseler mazbatasını alacak.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gaziosmanpaşa'da ise sayımın devam ettiğini söyledi: 👇
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