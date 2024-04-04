Görüş Bildir
Haberler
Gündem
CHP Kazanmıştı: Beykoz'da Oylar Yeniden Sayılacak

CHP Kazanmıştı: Beykoz'da Oylar Yeniden Sayılacak

AK Parti CHP Beykoz
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.04.2024 - 07:04

Beykoz İlçe Seçim Kurulu'nun AK Parti'nin itirazına ilişkin ret kararı kaldırıldı. Karar İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından alındı. Beykoz'da ilçe belediye başkanlığı oy pusulaları yeniden sayılacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Türkiye beş yıl görev kalacak yerel yöneticilerini belirlemek üzere tercihini yaptı. Bununla birlikte bazı illerde ve ilçelerde sonuçlara ilişkin itirazlar yapıldı.

Türkiye beş yıl görev kalacak yerel yöneticilerini belirlemek üzere tercihini yaptı. Bununla birlikte bazı illerde ve ilçelerde sonuçlara ilişkin itirazlar yapıldı.

İstanbul Beykoz’da kesin olmayan sonuçlara göre; CHP adayı Alaattin Köseler oyların yüzde 45,87’sini alarak belediye başkanı seçildi. 2019 yerel seçimlerinde Beykoz’da kazanan AK Parti adayı Murat Aydın ise yüzde 44,91 aldı.

İstanbul Beykoz’da kesin olmayan sonuçlara göre; CHP adayı Alaattin Köseler oyların yüzde 45,87’sini alarak belediye başkanı seçildi. 2019 yerel seçimlerinde Beykoz’da kazanan AK Parti adayı Murat Aydın ise yüzde 44,91 aldı.

AK Parti, İlçe Seçim Kurulu'na ilçede kullanılan tüm oylar ile geçersiz oyların yeniden sayılması için itirazda bulundu. Beykoz İlçe Seçim Kurulu, dün akşam saatlerinde AK Parti’nin seçim sonuçlarına itirazlarını reddetti.

AK Parti, İlçe Seçim Kurulu'na ilçede kullanılan tüm oylar ile geçersiz oyların yeniden sayılması için itirazda bulundu. Beykoz İlçe Seçim Kurulu, dün akşam saatlerinde AK Parti’nin seçim sonuçlarına itirazlarını reddetti.

İlçe Seçim Kurulu’na yapılan itirazların reddedilmesi üzerine AK Parti’liler bir üst merci olan İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu. İtirazlar il seçim kurullarınca, 5 Nisan Cuma günü saat 17.00’ye kadar karara bağlanacak.

İlçe Seçim Kurulu’na yapılan itirazların reddedilmesi üzerine AK Parti’liler bir üst merci olan İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu. İtirazlar il seçim kurullarınca, 5 Nisan Cuma günü saat 17.00’ye kadar karara bağlanacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
23
10
1
1
1
1
1
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?