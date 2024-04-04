CHP Kazanmıştı: Beykoz'da Oylar Yeniden Sayılacak
CHP Kazanmıştı: Beykoz'da Oylar Yeniden Sayılacak
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Türkiye beş yıl görev kalacak yerel yöneticilerini belirlemek üzere tercihini yaptı. Bununla birlikte bazı illerde ve ilçelerde sonuçlara ilişkin itirazlar yapıldı.
İstanbul Beykoz’da kesin olmayan sonuçlara göre; CHP adayı Alaattin Köseler oyların yüzde 45,87’sini alarak belediye başkanı seçildi. 2019 yerel seçimlerinde Beykoz’da kazanan AK Parti adayı Murat Aydın ise yüzde 44,91 aldı.
AK Parti, İlçe Seçim Kurulu'na ilçede kullanılan tüm oylar ile geçersiz oyların yeniden sayılması için itirazda bulundu. Beykoz İlçe Seçim Kurulu, dün akşam saatlerinde AK Parti’nin seçim sonuçlarına itirazlarını reddetti.
İlçe Seçim Kurulu’na yapılan itirazların reddedilmesi üzerine AK Parti’liler bir üst merci olan İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu. İtirazlar il seçim kurullarınca, 5 Nisan Cuma günü saat 17.00’ye kadar karara bağlanacak.
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