Ahsen TV’den Sunucusundan Şaşırtan Skandal Video: Ekrem İmamoğlu’nu ve Seçmenleri Hedef Gösterdi

Türkiye beş yıl görev kalacak yerel yöneticilerini belirlemek üzere tercihini yaptı. Bunun üzerine Ahsen TV sunucusu Mervenur Yapraklıoğlu'ndan şaşırtan skandal bir video geldi. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden seçilmesine yönelik paylaştığı videoda hem İmamoğlu'nu hem de ona oy verenleri hedef gösterdi. Bununla kalmayan Yapraklıoğlu, hakaret etmekten çekinmedi.