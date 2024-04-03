Ahsen TV’den Sunucusundan Şaşırtan Skandal Video: Ekrem İmamoğlu’nu ve Seçmenleri Hedef Gösterdi
Ahsen TV’den Sunucusundan Şaşırtan Skandal Video: Ekrem İmamoğlu’nu ve Seçmenleri Hedef Gösterdi
Türkiye beş yıl görev kalacak yerel yöneticilerini belirlemek üzere tercihini yaptı. Bunun üzerine Ahsen TV sunucusu Mervenur Yapraklıoğlu'ndan şaşırtan skandal bir video geldi. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden seçilmesine yönelik paylaştığı videoda hem İmamoğlu'nu hem de ona oy verenleri hedef gösterdi. Bununla kalmayan Yapraklıoğlu, hakaret etmekten çekinmedi.
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Seçim sonuçlarından memnun olmayanların arasına Ahsen TV'nin sunucusu Mervenur Yapraklıoğlu da katıldı.
Ahsen TV'nin sahibi Bülent Yapraklıoğlu'nun sunucu kızı Mervenur Yapraklıoğlu, yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesi sonrası şaşırtıcı skandal bir video yayınladı.
Mervenur Yapraklıoğlu'nun çektiği videoda, hem İmamoğlu'na hem de İmamoğlu'na oy verenlere hakaretler içeren ifadeler kullanıldı. Videoyu yayınlayan Mervenur Yapraklıoğlu, "Siz çöpe, enkaza, otobüs itmeye layıksınız" şeklinde provokatif ifadeler kullandı. Yapraklıoğlu şunları söyledi:
“Ekrem İmamoğlu’nun bu başarısını Ahsen TV olarak ödüllendirmeye karar verdik. Ekrem İmamoğlu yüzyılda görülmemiş bir başarıya imza etti. Neresinin kesildiğini neresinin montajlandığını bilmiyoruz ama Ekrem İmamoğlu yüzyılın yalancısına ödülüne layık gördük. İstanbul seçmeni ise yalancılıkta zirve yapmış, sizin derdinizle dertlenmemiş, otobüsleri dahi size ittiren bu şahsı seçtiğiniz asıl ödülü size vermek gerekiyor. Çünkü size otobüse itmek, enkaz yakışıyor. İstanbul halkı Ekrem’den önce asıl ödül alması gereken sizlersiniz.”
İşte o paylaşım:
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