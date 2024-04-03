Ayakkabıdan Kaçak Külçe Altın Çıktı: Değeri 3,5 Milyon Lira
Ayakkabıdan Kaçak Külçe Altın Çıktı: Değeri 3,5 Milyon Lira
Ayakkabının içinden çıkanlar herkesi şoke etti. Kars'ta iki kişinin ayakkabılarının içine saklanmış 1 kilo 51,74 gram kaçak külçe altın ele geçirildi. Yakalanan altınların piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olduğu öğrenildi.
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Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, denetimler sırasında durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.
Ermenistan uyruklu oldukları belirlenen şüphelilerin üst aramasını yapan polis, ayakkabılarının içine 7 parça halinde, 1 kilo 51,74 gram kaçak külçe altın buldu.
Piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan altınlarla ilgili 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Olay yerinden görüntüler:
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külçe altın da ayağa düştü iyice