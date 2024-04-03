Ayakkabıdan Kaçak Külçe Altın Çıktı: Değeri 3,5 Milyon Lira

Ayakkabının içinden çıkanlar herkesi şoke etti. Kars'ta iki kişinin ayakkabılarının içine saklanmış 1 kilo 51,74 gram kaçak külçe altın ele geçirildi. Yakalanan altınların piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olduğu öğrenildi.