İki İlde Gösteri ve Yürüyüşler Yasaklandı: Siirt Pervari'de Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi
İki İlde Gösteri ve Yürüyüşler Yasaklandı: Siirt Pervari'de Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi
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Siirt'in Pervari ilçesinde iki grup arasında belediye başkanlığı seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Pervari Belediye Başkanlığına seçilen Teyyar Özcan'ın yakınları ile ikinci sıradaki DEVA Partisi'nin adayı İsmail Bilen'in yakınları arasında ilçe merkezinde çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.Kavgada ilk belirlemelere göre biri ağır 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Siirt ve Şırnak'taki hastanelere kaldırıldı.
Kavgada ağır yaralanan A.B. (41), helikopterle Siirt'e getirildi. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.B'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Polis ve jandarma ekiplerince ilçede ve hastanelerde alınan güvenlik önlemleri sürüyor. Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, Pervari ilçesi ve bağlı tüm köylerde 3 Nisan Çarşamba günü saat 01.00’den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağının ilan edildiği duyuruldu.
Açıklamada, “İlimize bağlı Pervari ilçe merkezi ve bağlı tüm köylerde, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 3 Nisan 2024 tarih ve saat: 01.00’den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir” denildi.
Van ve Bitlis valilikleri ise 15 gün süreyle eylem ve etkinlikleri yasakladı. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada; olası olayların önüne geçmek, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için 3-17 Nisan'da yapılacak basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılmasının yasaklandığı bildirildi.
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