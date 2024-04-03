İki İlde Gösteri ve Yürüyüşler Yasaklandı: Siirt Pervari'de Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Van ve Bitlis'te gösteri ve yürüyüşlere güvenlik gerekçesiyle 3-17 Nisan tarihlerinde yasak getirildi. Siirt Valiliği de Pervari ilçesi genelinde 3 Nisan Çarşamba günü saat 01.00’den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.