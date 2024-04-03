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Tayvan'da 7.4 Büyüklüğünde Deprem: Japonya'da Tsunami Uyarısı Yapıldı

Tayvan'da 7.4 Büyüklüğünde Deprem: Japonya'da Tsunami Uyarısı Yapıldı

Japonya Tsunami Tayvan
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.04.2024 - 06:38

Tayvan açıklarında, Tayvan Meteoroloji Dairesi verilerine göre 7,2 , ABD Jeolojik Araştırma Merkezi verilerine göre ise 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya'da da hissedilen depremin ardından tsunami alarmı verildi.

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Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin 18 kilometre güneyi olduğunu duyurdu. 34,8 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı nedeniyle bölgedeki bazı binaların yıkıldığı bildirildi. USGS, ilk depremden sonraki 20 dakika içinde Hualien kentinin 11 kilometre kuzeydoğusunda 12,6 kilometre derinlikte 6,4 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntının daha kaydedildiğini duyurdu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin 18 kilometre güneyi olduğunu duyurdu. 34,8 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı nedeniyle bölgedeki bazı binaların yıkıldığı bildirildi. USGS, ilk depremden sonraki 20 dakika içinde Hualien kentinin 11 kilometre kuzeydoğusunda 12,6 kilometre derinlikte 6,4 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntının daha kaydedildiğini duyurdu.

Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA), Ada'nın kuzey bölgeleri için tsunami uyarısı yaptı. CWA, bunun son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğunu bildirdi. USGS, Tayvan ve Çin kıyılarına 1 ila 3 metre yüksekliğindeki dalgaların ulaşabileceği uyarısında bulundu.Siber güvenlik ve internet gözlemcisi "NetBlocks"a göre, depremden sonra Tayvan'ın bazı bölgelerinde elektrik ve internet kesintileri yaşandı.

Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA), Ada'nın kuzey bölgeleri için tsunami uyarısı yaptı. CWA, bunun son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğunu bildirdi. USGS, Tayvan ve Çin kıyılarına 1 ila 3 metre yüksekliğindeki dalgaların ulaşabileceği uyarısında bulundu.Siber güvenlik ve internet gözlemcisi "NetBlocks"a göre, depremden sonra Tayvan'ın bazı bölgelerinde elektrik ve internet kesintileri yaşandı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkenin güneybatısındaki Okinawa ve Miyakojima adaları için 3 metre yüksekliğe erişebilecek tsunami uyarısında bulundu. Resmi Kyodo Ajansı, deprem sonrası tsunami dalgalarının Okinawa yakınlarındaki Yonaguni ile İşigaki adalarının kıyılarına ulaştığını duyurdu. Seferlerin iptal edildiği Okinawa'daki Naha Havalimanı'nın boşaltıldığı bildirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkenin güneybatısındaki Okinawa ve Miyakojima adaları için 3 metre yüksekliğe erişebilecek tsunami uyarısında bulundu. Resmi Kyodo Ajansı, deprem sonrası tsunami dalgalarının Okinawa yakınlarındaki Yonaguni ile İşigaki adalarının kıyılarına ulaştığını duyurdu. Seferlerin iptal edildiği Okinawa'daki Naha Havalimanı'nın boşaltıldığı bildirildi.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, deprem sonrası Okinawa bölgesinde hasar tespit faaliyetinin sürdüğünü açıkladı. Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), tsunami tehlikesi nedeniyle kıyı bölgelerinin boşaltılması uyarısında bulundu.

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