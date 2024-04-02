Seçim Sonrası Çok Konuşulacak İddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Bakan'ın İstifasını İsteyeceği İddia Edildi
Seçim Sonrası Çok Konuşulacak İddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Bakan'ın İstifasını İsteyeceği İddia Edildi
Yerel seçim sonrası çok konuşulacak bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Kabine'de revizyona gideceği düşünülen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Bakan'ın 'görevden affını' isteyeceği iddia edildi.
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Yerel seçim sonrası AK Parti'de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda yerel seçim sonuçlarının masaya yatırılması bekleniyor.
Kurulduğu günden bu yana ilk kez bir seçimde ikinci parti konumuna düşen AK Parti'de, değişim rüzgarlarının sert eseceği düşünülüyor. Seçim sonrası vakit kaybetmeden harekete geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine'de bir revizyona gideceği öne sürüldü.
Elipshaber'den Muhammed Vefa'nın haberine göre Kabine'de görev değişiminin ilk Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan başlanacağı iddia edildi.
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