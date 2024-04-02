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Giresun'da Seçimi Kazanan Belediye Başkanının Evine Silahlı Saldırı: Saldırgan Gözaltına Alındı

Giresun'da Seçimi Kazanan Belediye Başkanının Evine Silahlı Saldırı: Saldırgan Gözaltına Alındı

Giresun Silahlı Saldırı Belediye Başkanı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.04.2024 - 08:56

Seçim öncesi başlayan tartışmalar seçimin sonuçlanmasıyla kavgaya dönüştü. Tüm yurt genelinde çıkan silahlı saldırılara Giresun'da katıldı. Giresun’un Tirebolu ilçesinde seçimi kazanan İYİ Partili Bülent Kara’nın evinin önüne gelen E.K isimli şahıs silahla havaya ateş açtı.

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Saldırgan E.K. gözaltına alındı, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Saldırgan E.K. gözaltına alındı, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre İYİ Parti’den belediye başkanlığını kazanan Bülent Kara’nın Yeni Mahalle’deki evinin önüne gelen E.K isimli kişi, silahla havaya ateş açarak Kara'yı dışarıya çağırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, E.K’yi gözaltına aldı. Olay sonrası polis karakoluna giderek silahlı şahıstan şikayetçi olan Bülent Kara, “Bu akşam korkunç bir olay yaşadık. Evimizin önünde bir şahıs silahıyla ateş açtı, çok şükür ki kimseye zarar gelmedi. Kimlerin azmettirdiğini bilmiyoruz” dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre İYİ Parti’den belediye başkanlığını kazanan Bülent Kara’nın Yeni Mahalle’deki evinin önüne gelen E.K isimli kişi, silahla havaya ateş açarak Kara'yı dışarıya çağırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, E.K’yi gözaltına aldı. Olay sonrası polis karakoluna giderek silahlı şahıstan şikayetçi olan Bülent Kara, “Bu akşam korkunç bir olay yaşadık. Evimizin önünde bir şahıs silahıyla ateş açtı, çok şükür ki kimseye zarar gelmedi. Kimlerin azmettirdiğini bilmiyoruz” dedi.

Olay yerinden ilk görüntüler:

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