29 Kişi Can Verdiği Yangında Görgü Tanıkları Yaşadıkları Korku Dolu Anları Anlattı
29 Kişi Can Verdiği Yangında Görgü Tanıkları Yaşadıkları Korku Dolu Anları Anlattı
Beşiktaş Gayrettepe'de 16 katlı bir binanın zemin katında yer alan gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangında görgü tanıkları yaşanan korku dolu anları anlattı.
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29 kişinin öldüğü yangında 8 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların dışında 2 kişi ise görgü tanığı olarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine getirildi. İfadesi alınan 1 kişi şüpheli olarak gözaltına alınırken bir kişi ise serbest bırakıldı. Böylelikle gözaltına alınanların sayısı 9’a çıkmış oldu.
İstanbul'da 29 kişinin hayatını kaybettiği yangında görgü tanıkları konuştu. Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren eğlence merkezinde, tadilat esnasında çıkan yangına ilişkin esnaf Mehmet Cengiz, alevlerin dış cepheyi sardığını, o esnada apartman görevlilerinden birinin ilk müdahalede bulunduğunu söyledi.
Binanın diğer tarafının otopark olduğunu ve bütün gazın oraya dolduğunu kaydeden Cengiz, "Otoparkın boşaltılması sağlandı. İçeride yaklaşık 60-70 kişinin olduğundan bahsedildi. Sedye üzerinde olan arkadaşları, ekipler sağlam bir şekilde çıkarttı, sonrası daha kötüydü. İçeriye giren arkadaşları, itfaiye ekiplerini simsiyah çıkarken gördük. Gaz inanılmaz derecede yoğundu. Burada ciddi şekilde bir duman akışı vardı. Alevleri burada çok az bir noktada gördük, onun dışında içeriye dolan gazla zehirlenme başladı." ifadelerini kullandı.
Görgü tanıklarından Sema Soğancı ise şunları kaydetti: "5-6 dakika geçmeden hemen itfaiye geldi. Patlamalar, çatlamalar, öyle sesler duydum. İçeride insanlar var mı diye merak ettim. İtfaiye geldikten sonra cesetler çıkmaya başladı. İnsanlar bağırış, çağırış gidiyordu. Deli gibi alevler vardı, ağlamaya başladım, sinirlerim bozuldu. Kimsenin bir şeyden haberi yok çünkü herkes bir yerlere koşturuyordu. Dışarı çıkmakta çok zorlanmışlardır. Daire kapısından çıktıktan sonra birisi 'hemen giysi odasına gidin, herkes orada toplansın' demiş çünkü ön kapıdan giriş yokmuş ya da kapı mı kilitliymiş bilmiyorum."
Yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından yangında ölenlerin kimlikleri belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan, yabancı uyruklu olduğu tespit edilen bir kişi dışında yangında hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle:
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"Ahmet Sever (52), Ahmet Uzun (36), Alparslan Salih Derelioğlu (64), Atanur Aladağ (43), Barış Güngör (21), Emrah Demiroğlu (40), Fahrettin Korkut (42), Gökhan Yıldırım (37), Kadir Orhonoğlu (41), Kadir Orhanoğlu (41), Mehmet Okumuş (39), Özkan Baş (45), Sinan Yılmaz (55), Adem Özçelik (50), Ahmet Kartal (25), Ahmet Mehduş (28), Akın Kıhri (36), Binali Çayır, Cengiz Aksoy (47), Efe Demir (17), Gökay Tevlek (47), Gökhan Akbulut (40), Hüseyin Ak (21), Muhammet Ali Yıldırım (43), Ramazan Altan (43), Shir Agha Bigzade, Şivan Dolu (44) ve Yılmaz Kıhri (59)." İşlemleri tamamlanan birçok cenaze ailelerine teslim edildi, bazı ailelerin ise Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişi sürüyor.
Olay yerinden görüntüler:
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