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Acı Olayda Yeni Gelişme! 29 Kişinin Hayatını Kaybettiği Yangının Nedeni Belli Oldu

Acı Olayda Yeni Gelişme! 29 Kişinin Hayatını Kaybettiği Yangının Nedeni Belli Oldu

yangın
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.04.2024 - 20:48

Beşiktaş Gayrettepe'de 16 katlı bir binanın zemin katında yer alan gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Olay sondası 6 kişi gözaltına alınırken, yangının çıkış nedeni ise belli oldu. 

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Beşiktaş Gayrettepe'de 16 katlı bir binanın zemin katında bulunan 'Masquerade Club' adlı gece kulübünde saat 12.47'de çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

Beşiktaş Gayrettepe'de 16 katlı bir binanın zemin katında bulunan 'Masquerade Club' adlı gece kulübünde saat 12.47'de çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

Gece kulübünde yapılan tadilat esnasında çıkan yangınla ilgili aralarında işletme müdürünün de olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Gece kulübünde yapılan tadilat esnasında çıkan yangınla ilgili aralarında işletme müdürünün de olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan Mekanda çıkan yangınla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Halk TV, yangının nedeninin tadilat esnasında tüpün patlaması olduğu bilgisini geçti. Edinilen bilgiye göre, tüp patlaması sonucu içerideki elyaf malzeme alev aldı ve içeridekilerin çoğu çıkan dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

Öte yandan Mekanda çıkan yangınla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Halk TV, yangının nedeninin tadilat esnasında tüpün patlaması olduğu bilgisini geçti. Edinilen bilgiye göre, tüp patlaması sonucu içerideki elyaf malzeme alev aldı ve içeridekilerin çoğu çıkan dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

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Pasif Kullanıcı

Büyük ihtimalle suç yangının üzerine kalacak.

Nuray

Ailelerine büyük sabırlar dilerim.. 🙏🏻 29 emekçi insanımızın Ruhu şad olsun. Bu acı olayın üzerine 3-5 kansızın çıkıp ölümlere sevinmesi gerçekten kanımı dond... Devamını Gör

tom lee jones

Allah rahmet eylesin,katliam gibi.