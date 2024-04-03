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4 Bin 373 Oy Alarak Muhtar Oldu! Yeni Muhtardan DJ'li Kutlama: 'After Party' Yaptı

4 Bin 373 Oy Alarak Muhtar Oldu! Yeni Muhtardan DJ'li Kutlama: 'After Party' Yaptı

Muğla seçim datça
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.04.2024 - 09:39

Türkiye beş yıl görev kalacak yerel yöneticilerini belirlemek üzere tercihini yaptı. Muğla’nın Datça ilçesinde Merkez İskele Mahallesi muhtarlığına seçilen 31 yaşındaki Meriç Bora, DJ eşliğinde muhtarlık ofisinin önünde kutlama partisi yaptı.

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Meriç Bora, 31 Mart'ta muhtarlık için 6 adayın yarıştığı seçimlerde 4 bin 373 oy aldı.

Meriç Bora, 31 Mart'ta muhtarlık için 6 adayın yarıştığı seçimlerde 4 bin 373 oy aldı.

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçları açıklandı. Muğla'nın turizm cenneti Datça ilçesinin Merkez İskele Mahallesi muhtarlığına 31 yaşındaki Meriç Bora seçildi.

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçları açıklandı. Muğla'nın turizm cenneti Datça ilçesinin Merkez İskele Mahallesi muhtarlığına 31 yaşındaki Meriç Bora seçildi.

Datça'nın 12 bin 700 nüfusa sahip en büyük mahallesi olan İskele'nin yeni muhtarı olan apart otel işletmecisi Bora, muhtarlık ofisinin önünde DJ eşliğinde parti verip, kutlama yaptı.

Datça'nın 12 bin 700 nüfusa sahip en büyük mahallesi olan İskele'nin yeni muhtarı olan apart otel işletmecisi Bora, muhtarlık ofisinin önünde DJ eşliğinde parti verip, kutlama yaptı.

2019 yerel seçimlerde de aday olan ancak seçilemeyen Meriç Bora, 31 Mart'ta muhtarlık için 6 adayın yarıştığı seçimlerde 4 bin 373 oy aldı. Seçim öncesi eski model araçla kampanya çalışması yürüten Bora kutlamada yaptığı konuşmada "Sizinle birlikte mahallemizi daha iyi bir yer haline getireceğimize inanıyorum. Güveninizi boşa çıkarmayacağımı bilmenizi isterim" dedi.

2019 yerel seçimlerde de aday olan ancak seçilemeyen Meriç Bora, 31 Mart'ta muhtarlık için 6 adayın yarıştığı seçimlerde 4 bin 373 oy aldı. Seçim öncesi eski model araçla kampanya çalışması yürüten Bora kutlamada yaptığı konuşmada "Sizinle birlikte mahallemizi daha iyi bir yer haline getireceğimize inanıyorum. Güveninizi boşa çıkarmayacağımı bilmenizi isterim" dedi.

İşte o anlar:

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