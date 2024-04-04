Seçim Krizi Sürüyor! İstanbul'daki Eylemlerde 132 Gözaltı: İstanbul Valiliği’nden Açıklama Geldi
Seçim Krizi Sürüyor! İstanbul'daki Eylemlerde 132 Gözaltı: İstanbul Valiliği’nden Açıklama Geldi
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Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın seçilmediği ve mazbatanın ikinci sıradaki AKP adayı Abdulahat Arvas'a verildiği belirtilmişti.
YSK'nın Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçim sonuçlarına ilişkin kararı, İstanbul'da protesto gösterilerine neden oldu. Van İl Seçim Kurulu'nun, DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı "seçilmemiş sayılması" ve mazbatanın ikinci sıradaki AKP adayı Abdulahat Arvas’a verilmesi kararına yapılan itirazı oy çokluğu ile kabul etti.
YSK'nın bu kararından önce çok sayıda ilde olduğu gibi İstanbul'da da basın açıklamaları, eylemler düzenlendi. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İstanbul Adalet Sarayı'nda saat 13.00'te, Başsavcılık makamının basın açıklamasına müsaade etmemesine rağmen adliye binasına zorla girmeye çalışarak kamu malına zarar veren ve görevli memura mukavemette bulunan avukatlardan 8'i kadın 14'ünün gözaltına alındığı” ifade edildi.
"DEM Parti Sultanbeyli ilçe binası önünde saat 16.00'da yasaklama kararına uymayıp izinsiz gösteri yapan ve görevli memurlara fiili mukavemette bulunarak 2 polisin yaralanmasına sebebiyet veren 9'u kadın ve 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 26 kişinin gözaltına alındığı” belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
Bu arada, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki izinsiz gösteriye ilişkin Valilik'ten daha önce yapılan açıklamada, gözaltına alınan ve haklarında "2911 Sayılı Kanun'a muhalefet, görevli memura mukavemet, görevi yaptırmamak için direnme ve kamu malına zarar verme" suçlarından adli işlem başlatılan 14 kişinin, dosyaları ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldığı duyurulmuştu.
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