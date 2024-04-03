Hatay'da Seçim Krizi: Fark 2 Bin 866 Oya Geriledi

Türkiye beş yıl görev kalacak yerel yöneticilerini belirlemek üzere tercihini yaptı. Bununla birlikte bazı illerde ve ilçelerde sonuçlara ilişkin itirazlar yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, kesin olmayan sonuçlara göre 3 bin 890 olan oy farkının itiraz sonrası incelemelerle birlikte 2 bin 866’ya gerilediğini açıkladı.