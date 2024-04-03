Prof. Dr. Nebi Sümer'den Olay Yaratan Bahçeli Yorumu: "Morlukları Seçmene 'Artık Yapamaz' Gibi Mesaj Verdi"
Prof. Dr. Nebi Sümer'den Olay Yaratan Bahçeli Yorumu: "Morlukları Seçmene 'Artık Yapamaz' Gibi Mesaj Verdi"
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebi Sümer, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kolu sargılı, yüzü ve gözündeki morluklarla oy kullanmaya gitmesinin seçmeni olumsuz etkilediğini öne sürdü.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, oy kullanırken kameralara yansıyan yüzündeki morluklar gündeme bomba gibi düşmüştü.
MHP'den yapılan açıklamada, Bahçeli'nin kolundaki incinme ve yüzündeki morlukların evinde düşme sonucu meydana gelen bir kazada olduğu açıklanmıştı.
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebi Sümer'den ise Bahçeli'nin bu görünümüne ilişkin olay yaratan yorumlar geldi.
76 yaşındaki Bahçeli’nin yaralı bir şekilde oy kullanmasının seçmeni etkilediğini ileri süren Sümer, “Bahçeli’nin yaralı hali seçmene ‘artık yapamaz’ gibi bir mesaj verdi. Bu da seçmenin sandığa gitmesini olumsuz etkiledi” ifadelerini kullandı.
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