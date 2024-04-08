İYİ Parti Lideri Meral Akşener Kararını Verdi: Yeniden Aday Olmuyor!
İYİ Parti Lideri Meral Akşener Kararını Verdi: Yeniden Aday Olmuyor!
İYİ Parti'de büyük kan kaybı yaratan 31 Mart seçimlerinin ardından Kurultay kararı alınmıştı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Olağanüstü Genel Kurul'da aday olmayacağını açıkladı.
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Yerel seçimlerde yalnızca yüzde 3,77 oy alan İYİ Parti'de Meral Akşener dönemi bitiyor.
Akşener, 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından yapılacak olan olağanüstü kurultayda genel başkanlığına aday olmayacağını söyledi.
Akşener, yerel seçimlerden alınan sonuç karşısında bedel ödeme gerekliliğinin farkında olduğunu söyleyerek, “Ben şahsen seçim sonuçları kapsamında ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım” diye konuştu.
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