Gazeteci Fatih Altaylı İktidarı Topa Tuttu: "Sorun İsrail'le Ticaret Değil, Yüzsüzlük"
Gazeteci Fatih Altaylı İktidarı Topa Tuttu: "Sorun İsrail'le Ticaret Değil, Yüzsüzlük"
Gazeteci Fatih Altaylı, eleştiriler sonrası İsrail ile ticarete kısıtlama getiren iktidarı bu konudaki tutum ve davranışları nedeniyle sert şekilde hedef aldı. 'Sorun ticaret değil, yüzsüzlük' diyen Fatih Altaylı, İsrail protestolarında gözaltına alınan türbanlı kadınlara da ayrı bir parantez açtı.
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Ticaret Bakanlığı bugün İsrail'e ihracata 54 ürün grubunda kısıtlama kararı almıştı. Ürünler arasında inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar pek çok kalem var. Kısıtlama kararının, İsrail Gazze'de ateşkes ilan edene kadar yürürlükte kalacağı belirtildi.
Türkiye'nin ticari anlaşmalarını "tek taraflı şekilde ihlal ettiğini" söyleyen İsrail tarafı ise "Türk ekonomisine zarar verecek karşı tedbirler alınacağını" açıkladı.
Konuya ilişkin tartışmalar devam ederken, gazeteci Fatih Altaylı'dan çok konuşulan bir köşe yazısı geldi. Altaylı, "Sorun ticaret değil, çok yüzlülük" başlık yazısında şu ifadeleri kullandı: 👇
"Bir yandan sözlü tepki gösterip, diğer yandan işi götürmek eleştiri konusu olan. Halka açık bir şekilde İsrail’e sövüp, sövdürüp, halka kapalı biçimde İsrail’in ne ihtiyacı varsa tedarik etmeniz."
"Hadi onu da yaptınız… Peki ya bu durumu protesto eden “türbanlı bacılarınızın” durumu ne olacak! Onlara ters kelepçe takıldığı sırada iktidarda başka bir parti, Cumhurbaşkanlığı makamında Demirel ya da Sezer olsa idi ne derdiniz, nasıl bir kıyamet koparırdınız, hepimiz biliyoruz değil mi!"
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