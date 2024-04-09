Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Türkiye'nin İhracat Kısıtlaması Kararına İsrail'den İlk Yanıt: Ekonomi Üzerinden Tehdit!

Türkiye'nin İhracat Kısıtlaması Kararına İsrail'den İlk Yanıt: Ekonomi Üzerinden Tehdit!

İsrail
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.04.2024 - 13:22

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Türkiye'nin 54 ürün grubuna yönelik ihracat kısıtlama kararı almasına ilişkin konuştu.

Türkiye'nin ticari anlaşmalarını 'tek taraflı şekilde ihlal ettiğini' söyleyen Katz, 'Türk ekonomisine zarar verecek karşı tedbirler alınacağını' açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ticaret Bakanlığı bugün İsrail'e ihracata 54 ürün grubunda kısıtlama kararı almıştı. Ürünler arasında inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar pek çok kalem var. Kısıtlama kararının, İsrail Gazze'de ateşkes ilan edene kadar yürürlükte kalacağı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı bugün İsrail'e ihracata 54 ürün grubunda kısıtlama kararı almıştı. Ürünler arasında inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar pek çok kalem var. Kısıtlama kararının, İsrail Gazze'de ateşkes ilan edene kadar yürürlükte kalacağı belirtildi.

AK Parti özellikle seçim döneminde İsrail'le ticaret başlığı üzerinden gelen muhalefetin eleştirileri ile karşı karşıyaydı.

Türkiye'nin ihracatı kısıtlama kararına İsrail'den ilk yanıt geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ihracatı kısıtlama kararına tepki gösterdi.

Türkiye'nin ihracatı kısıtlama kararına İsrail'den ilk yanıt geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ihracatı kısıtlama kararına tepki gösterdi.

İsrail'in de Türkiye'den gelen ürünlere kendi ticari kısıtlamalarını hazırlayacağını açıklayan Katz, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha Hamas'ı desteklemek için Türk halkının ekonomik çıkarlarını feda ettiğini" söyledi ve "Benzer şekilde karşılık vereceğiz" ifadeleri kullandı.

İsrail'in de Türkiye'den gelen ürünlere kendi ticari kısıtlamalarını hazırlayacağını açıklayan Katz, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha Hamas'ı desteklemek için Türk halkının ekonomik çıkarlarını feda ettiğini" söyledi ve "Benzer şekilde karşılık vereceğiz" ifadeleri kullandı.

Katz, 'İsrail'in Türkiye'den ihracatı engellenecek ürünlerin listesinin hazırlanması' ve ABD'deki kuruluşlarla temasa geçilerek Türkiye'deki yatırımların durdurulması, Türkiye'den ürün ithalatının engellenmesi, Türkiye'ye yaptırım uygulanması gibi girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
27
7
4
4
2
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?