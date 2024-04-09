Türkiye'nin İhracat Kısıtlaması Kararına İsrail'den İlk Yanıt: Ekonomi Üzerinden Tehdit!
Türkiye'nin İhracat Kısıtlaması Kararına İsrail'den İlk Yanıt: Ekonomi Üzerinden Tehdit!
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Türkiye'nin 54 ürün grubuna yönelik ihracat kısıtlama kararı almasına ilişkin konuştu.
Türkiye'nin ticari anlaşmalarını 'tek taraflı şekilde ihlal ettiğini' söyleyen Katz, 'Türk ekonomisine zarar verecek karşı tedbirler alınacağını' açıkladı.
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Ticaret Bakanlığı bugün İsrail'e ihracata 54 ürün grubunda kısıtlama kararı almıştı. Ürünler arasında inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar pek çok kalem var. Kısıtlama kararının, İsrail Gazze'de ateşkes ilan edene kadar yürürlükte kalacağı belirtildi.
Türkiye'nin ihracatı kısıtlama kararına İsrail'den ilk yanıt geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ihracatı kısıtlama kararına tepki gösterdi.
İsrail'in de Türkiye'den gelen ürünlere kendi ticari kısıtlamalarını hazırlayacağını açıklayan Katz, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha Hamas'ı desteklemek için Türk halkının ekonomik çıkarlarını feda ettiğini" söyledi ve "Benzer şekilde karşılık vereceğiz" ifadeleri kullandı.
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