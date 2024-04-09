Türkiye'nin İhracat Kısıtlaması Kararına İsrail'den İlk Yanıt: Ekonomi Üzerinden Tehdit!

Katz, 'İsrail'in Türkiye'den ihracatı engellenecek ürünlerin listesinin hazırlanması' ve ABD'deki kuruluşlarla temasa geçilerek Türkiye'deki yatırımların durdurulması, Türkiye'den ürün ithalatının engellenmesi, Türkiye'ye yaptırım uygulanması gibi girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.

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