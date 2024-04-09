İsrail'le Ticarete Kısıtlama Gelmesine Sosyal Medyada Uzmanlardan Yorumlar Gecikmedi
İsrail'le Ticarete Kısıtlama Gelmesine Sosyal Medyada Uzmanlardan Yorumlar Gecikmedi
İsrail'e yönelik ihracatta 54 adet ürüne kısıtlama getirildi. Sosyal medyada kısıtlamaya yönelik yorumlar yoğun oldu.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir alındığını açıklamıştı.
Ticaret Bakanlığı, 9 Nisan itibarıyla İsrail'e ihracatın kısıtlanacağını açıkladı.
Karar, bir yandan mutlulukla karşılanırken, diğer yandan da sosyal medyada yoğun yorumlara neden oldu.
Gazeteciler ve ekonomistler de ticaret kısıtlamasını yorumladı.
Daha dün atılan manşetler hatırlanırken,
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Karar için geç kalındığını söyleyenlerin çoğunlukta olduğu görüldü.
Bu konuda çokça paylaşım yapan gazeteciler de yorum yaparken,
Gösteriler de hatırlandı.
İşte İsrail'le kısıtlanan ticaret kararına yapılan yorumlardan bazıları.
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