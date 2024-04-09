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İsrail'le Ticarete Kısıtlama Gelmesine Sosyal Medyada Uzmanlardan Yorumlar Gecikmedi

İsrail'le Ticarete Kısıtlama Gelmesine Sosyal Medyada Uzmanlardan Yorumlar Gecikmedi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
09.04.2024 - 11:36 Son Güncelleme: 09.04.2024 - 11:39

İsrail'e yönelik ihracatta 54 adet ürüne kısıtlama getirildi. Sosyal medyada kısıtlamaya yönelik yorumlar yoğun oldu.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir alındığını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir alındığını açıklamıştı.

Ticaret Bakanlığı, 9 Nisan itibarıyla İsrail'e ihracatın kısıtlanacağını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, 9 Nisan itibarıyla İsrail'e ihracatın kısıtlanacağını açıkladı.

Detayları burada.

Karar, bir yandan mutlulukla karşılanırken, diğer yandan da sosyal medyada yoğun yorumlara neden oldu.

Karar, bir yandan mutlulukla karşılanırken, diğer yandan da sosyal medyada yoğun yorumlara neden oldu.

İlk tepkilerden biri Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan gelmişti.

Gazeteciler ve ekonomistler de ticaret kısıtlamasını yorumladı.

Gazeteciler ve ekonomistler de ticaret kısıtlamasını yorumladı.
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Daha dün atılan manşetler hatırlanırken,

Daha dün atılan manşetler hatırlanırken,
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Karar için geç kalındığını söyleyenlerin çoğunlukta olduğu görüldü.

Karar için geç kalındığını söyleyenlerin çoğunlukta olduğu görüldü.
twitter.com

Bu konuda çokça paylaşım yapan gazeteciler de yorum yaparken,

Bu konuda çokça paylaşım yapan gazeteciler de yorum yaparken,
twitter.com

Gösteriler de hatırlandı.

Gösteriler de hatırlandı.
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İşte İsrail'le kısıtlanan ticaret kararına yapılan yorumlardan bazıları.

İşte İsrail'le kısıtlanan ticaret kararına yapılan yorumlardan bazıları.
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Siz ne dersiniz?

Siz ne dersiniz?
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Karar gecikti mi?

Karar gecikti mi?
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Sonunda gelmesi mi önemli?

Sonunda gelmesi mi önemli?
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Yorumlara bekliyoruz.

Yorumlara bekliyoruz.
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