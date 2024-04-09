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İsrail'e İhracat Kısıtlamasına Özgür Demirtaş'tan İlk Yorum Geldi

İsrail'e İhracat Kısıtlamasına Özgür Demirtaş'tan İlk Yorum Geldi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
09.04.2024 - 10:31

İsrail'in Filistin'deki yürekleri yaralayan, vicdanları kanatan insanlık dramına Türkiye'den yükselen tepkiler sonrası ihracat kısıtlaması getirildi. Günün son dakika ilk haberi olarak düşen karara da tepkiler gecikmedi.

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Ticaret Bakanlığı, İsrail'e ihracat kısıtlaması kararı yayımlayarak, 54 üründe kısıtlama getirdi.

Ticaret Bakanlığı, İsrail'e ihracat kısıtlaması kararı yayımlayarak, 54 üründe kısıtlama getirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün yaptığı açıklamayla "İsrail'in Türkiye'nin Gazze'ye havadan yardım ulaştırma talebini reddettiğini" ve İsrail'e karşı yeni tedbirler uygulama kararı alındığını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün yaptığı açıklamayla "İsrail'in Türkiye'nin Gazze'ye havadan yardım ulaştırma talebini reddettiğini" ve İsrail'e karşı yeni tedbirler uygulama kararı alındığını açıklamıştı.

Güne başlarken, Türkiye'nin kısıtlama yaptığı ürünler de açıklandı.

Seçimlerin sürprizlerinden olan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, belgeler açıklamıştı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş da İsrail'e ticaret konusunda gelen kısıtlamaya yönelik ilk yorumu yapanlardan oldu.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş da İsrail'e ticaret konusunda gelen kısıtlamaya yönelik ilk yorumu yapanlardan oldu.

Demirtaş, "Geçti Bor’un Pazarı, Sür Eşeği Niğde’ye… İki sorum var: 1) Hani Ticaret Yoktu? 2) 30 Bin Can gittikten sonra mı?" ifadelerini kullandı.

Demirtaş, "Geçti Bor’un Pazarı, Sür Eşeği Niğde’ye… İki sorum var: 1) Hani Ticaret Yoktu? 2) 30 Bin Can gittikten sonra mı?" ifadelerini kullandı.
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Starbucks basan meczuplara İsrail ile ticaret şoku!

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alın size asrın hırsızı ve arsızı yalan ,dolan,ihanet,kayırma,ne ararsan var.Sana minnet edende seninle aynı gemide giderken batsın inşaallah....