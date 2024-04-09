İsrail'e İhracat Kısıtlamasına Özgür Demirtaş'tan İlk Yorum Geldi
İsrail'e İhracat Kısıtlamasına Özgür Demirtaş'tan İlk Yorum Geldi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ticaret Bakanlığı, İsrail'e ihracat kısıtlaması kararı yayımlayarak, 54 üründe kısıtlama getirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün yaptığı açıklamayla "İsrail'in Türkiye'nin Gazze'ye havadan yardım ulaştırma talebini reddettiğini" ve İsrail'e karşı yeni tedbirler uygulama kararı alındığını açıklamıştı.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş da İsrail'e ticaret konusunda gelen kısıtlamaya yönelik ilk yorumu yapanlardan oldu.
Demirtaş, "Geçti Bor’un Pazarı, Sür Eşeği Niğde’ye… İki sorum var: 1) Hani Ticaret Yoktu? 2) 30 Bin Can gittikten sonra mı?" ifadelerini kullandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Gazze'de soykırım varken Akp hükümeti kılını kıpırdatmadı.Meğer adım atmak için 31 Mart'ta Yeniden Refah'a oy kaybetmeyi beklemişler 🤣 Bunların dinleri de im... Devamını Gör
Starbucks basan meczuplara İsrail ile ticaret şoku!
alın size asrın hırsızı ve arsızı yalan ,dolan,ihanet,kayırma,ne ararsan var.Sana minnet edende seninle aynı gemide giderken batsın inşaallah....