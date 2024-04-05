Fatih Erbakan İsrail’e Ticaretin Belgesini Paylaştı: “Bu Vebalden Kurtulun”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanlığına bağlı Türkiye Varlık Fonu’nun içerisinde yer alan ETİ Maden isimli kuruluşun, İsrail ile ticaret yaptığını gösteren belgeyi paylaştı. Erbakan, hükümete “Bu vebalden kurtulun” diye seslendi.