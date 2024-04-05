Fatih Erbakan İsrail’e Ticaretin Belgesini Paylaştı: “Bu Vebalden Kurtulun”
Fatih Erbakan İsrail’e Ticaretin Belgesini Paylaştı: “Bu Vebalden Kurtulun”
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanlığına bağlı Türkiye Varlık Fonu’nun içerisinde yer alan ETİ Maden isimli kuruluşun, İsrail ile ticaret yaptığını gösteren belgeyi paylaştı. Erbakan, hükümete “Bu vebalden kurtulun” diye seslendi.
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Yerel seçimlerde aldığı oy oranı ile CHP ve AK Parti’nin ardından üçüncü parti olan Yeniden Refah Partisi (YRP), seçimlerin sürprizlerinden biri oldu.
Uzmanlar, YRP’nin yükselişindeki etkenlerden biri olarak, hükümetin Filistin’de adeta soykırım yapan İsrail ile ticarete devam etmesine kızan seçmenleri kendi tarafına çekmesini gösteriyordu.
Partinin lideri Fatih Erbakan, ilk kez gazeteci Metin Cihan’ın yayınladığı belgeyi sosyal medya hesabından paylaştı.
“Doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı’na bağlı olan Türkiye Varlık Fonu’nun şirketlerinden ETİ Maden’in, seçimlerden bir hafta önce İsrail'e 21 ton borik asit formunda bor madeni ihracatı yaptığına dair bir belge ortaya çıktı. Yeniden Refah Partisi olarak yetkililere bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; bu büyük vebalden bir an önce kurtulun!”
Erbakan’ın paylaşımı 👇
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AK Parti hükümeti, İsrail ile ticaretin sadece özel şirketler tarafından yapıldığını ve devlet kurumlarının hiçbir şekilde ticaret yapmadığını savunuyordu.
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