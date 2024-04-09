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Türkiye'den İsrail'e İhracat Kısıtlaması: 54 Ürün Grubu

Türkiye'den İsrail'e İhracat Kısıtlaması: 54 Ürün Grubu

İsrail
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.04.2024 - 09:13

Ticaret Bakanlığı İsrail'e ihracat kısıtlaması kararı yayımladı. Buna göre 54 ürüne kısıtlama kararı getirdi.

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Ticaret Bakanlığı, "Türkiye, 9 Nisan 2024'ten itibaren bazı ürünlerin İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı almıştır. Kararın gerekleri Bakanlıkça derhal yürütülecektir." açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanlığı, "Türkiye, 9 Nisan 2024'ten itibaren bazı ürünlerin İsrail'e ihracatını kısıtlama kararı almıştır. Kararın gerekleri Bakanlıkça derhal yürütülecektir." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan paylaşılan listede yer alan 54 ürün grubu 👇

Bakanlıktan paylaşılan listede yer alan 54 ürün grubu 👇

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün yaptığı açıklamada İsrail'in Türkiye'nin Gazze'ye havadan yardım ulaştırma talebini reddettiğini, bu doğrultuda da Ankara'nın İsrail'e karşı yeni tedbirler uygulama kararı aldığını bildirmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün yaptığı açıklamada İsrail'in Türkiye'nin Gazze'ye havadan yardım ulaştırma talebini reddettiğini, bu doğrultuda da Ankara'nın İsrail'e karşı yeni tedbirler uygulama kararı aldığını bildirmişti.

Daha önce İsrail'le ticaretin kesilmesi talebine yönelik eleştirilere Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Ülkemizde mevcut ticareti devlet şirketleri değil, özel şirketler ve bunların birçoğu uluslararası firmalar yapmaktadır" yanıtını vermişti.

Daha önce İsrail'le ticaretin kesilmesi talebine yönelik eleştirilere Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Ülkemizde mevcut ticareti devlet şirketleri değil, özel şirketler ve bunların birçoğu uluslararası firmalar yapmaktadır" yanıtını vermişti.

Kaynak

Söz konusu kısıtlama sonrası ise sosyal medyada İsrail ile ticarete ilişkin yeni bir tartışma daha alevlendi. 

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