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Bursa’da Hamile Kadını Cinsel İlişki Sırasında Öldüren Kişiye Müebbet Hapis!

Bursa’da Hamile Kadını Cinsel İlişki Sırasında Öldüren Kişiye Müebbet Hapis!

Bursa cinsel ilişki Suriyeli
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.04.2024 - 13:02

Bursa’da Suriye uyruklu 42 yaşındaki Yahya Al Mohamad Altaha, dini nikahla birlikte yaşadığı 5 aylık hamile N.M.T.’yi (43) cinsel ilişki sırasında öldürdü.

'Fantezi yapıyorduk' savunması yapan Suriyeli adama indirimsiz olarak müebbet hapis cezası verildi.

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Suriye uyruklu Yahya Al Mohamad Altaha, 4 çocuğunun annesi olan M.A.'dan 2022 boşandı. Daha sonra uzaktan akrabası olan N.M.T. ile dini nikah yaparak Bursa'nın Ortabağlar Mahallesi'ndeki ev tuttu.

Suriye uyruklu Yahya Al Mohamad Altaha, 4 çocuğunun annesi olan M.A.'dan 2022 boşandı. Daha sonra uzaktan akrabası olan N.M.T. ile dini nikah yaparak Bursa'nın Ortabağlar Mahallesi'ndeki ev tuttu.

İddiaya göre, olay günü öğle saatlerinde Yahya Al Mohamad Altaha ile N.M.T. cinsel birliktelik yaşadı. İlişki sırasında Yahya Al Mohamad Altaha, N.M.T.’nin başını yataktan aşağı sarkıtıp, her iki kolu vücudunun altında kalan hamile kadının boğazını önce sağ sonra da sol eliyle sıktı. Bu sırada, boğazından hırıltı sesi gelip, ağzından köpük çıkan kadın hareketsiz kaldı.

İddiaya göre, olay günü öğle saatlerinde Yahya Al Mohamad Altaha ile N.M.T. cinsel birliktelik yaşadı. İlişki sırasında Yahya Al Mohamad Altaha, N.M.T.’nin başını yataktan aşağı sarkıtıp, her iki kolu vücudunun altında kalan hamile kadının boğazını önce sağ sonra da sol eliyle sıktı. Bu sırada, boğazından hırıltı sesi gelip, ağzından köpük çıkan kadın hareketsiz kaldı.

Ardından evden ayrılan adam geri döndüğünde kadının hareketsiz olarak yattığını fark etti. 

Önce bir arkadaşından yardım isteyen Yahya Al Mohamad Altaha daha sonra sağlık ekiplerine haber verdi. 

Olay yerine gelen ekipler kadının öldüğünü tespit etti.

Emniyetteki sorgusunda, N.M.T.'yi bilerek ve tasarlayarak öldürmediğini söyleyen şüpheli, cinsel ilişki sırasında fantezi yaptıklarını iddia etti.

Emniyetteki sorgusunda, N.M.T.'yi bilerek ve tasarlayarak öldürmediğini söyleyen şüpheli, cinsel ilişki sırasında fantezi yaptıklarını iddia etti.

Sanığın, 19 yıl önce ülkesinde evlenip, olaydan 8 ay önce boşandığı eski eşi de  “Her hamile kaldığımı öğrendiğinde, birlikteliğimiz sırasında boğazımı sıkıp karnıma bastırarak, çocuğu düşürmeye çalışıyordu” diye ifade verdi.

Hakkında, Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Yahya Al Mohamad Altaha savunmasında şunları söyledi: 👇

Hakkında, Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Yahya Al Mohamad Altaha savunmasında şunları söyledi: 👇

“Ölüm olayı birliktelik sırasında istemeyerek meydana geldi. Birliktelik yaşadığım kişi amcamın kızı olur, onu neden öldürmek isteyeyim. Onu çok seviyordum. Çok uzun süre cinsel birliktelik yaşadık. Nasıl öldüğü ile ilgili bir fikrim yok, o esnada beyin kanaması da geçirmiş olabilir. Tahliyemi istiyorum” 

Mahkeme heyetinin kadının boğazındaki morlukları sorması üzerine ise Suriye uyruklu şahıstan  'Öptüğüm için olmuş olabilir' yanıtı geldi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan şahsa cezada indirim uygulamadı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan şahsa cezada indirim uygulamadı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara

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