Bursa’da Hamile Kadını Cinsel İlişki Sırasında Öldüren Kişiye Müebbet Hapis!
Bursa’da Hamile Kadını Cinsel İlişki Sırasında Öldüren Kişiye Müebbet Hapis!
Bursa’da Suriye uyruklu 42 yaşındaki Yahya Al Mohamad Altaha, dini nikahla birlikte yaşadığı 5 aylık hamile N.M.T.’yi (43) cinsel ilişki sırasında öldürdü.
'Fantezi yapıyorduk' savunması yapan Suriyeli adama indirimsiz olarak müebbet hapis cezası verildi.
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Suriye uyruklu Yahya Al Mohamad Altaha, 4 çocuğunun annesi olan M.A.'dan 2022 boşandı. Daha sonra uzaktan akrabası olan N.M.T. ile dini nikah yaparak Bursa'nın Ortabağlar Mahallesi'ndeki ev tuttu.
İddiaya göre, olay günü öğle saatlerinde Yahya Al Mohamad Altaha ile N.M.T. cinsel birliktelik yaşadı. İlişki sırasında Yahya Al Mohamad Altaha, N.M.T.’nin başını yataktan aşağı sarkıtıp, her iki kolu vücudunun altında kalan hamile kadının boğazını önce sağ sonra da sol eliyle sıktı. Bu sırada, boğazından hırıltı sesi gelip, ağzından köpük çıkan kadın hareketsiz kaldı.
Emniyetteki sorgusunda, N.M.T.'yi bilerek ve tasarlayarak öldürmediğini söyleyen şüpheli, cinsel ilişki sırasında fantezi yaptıklarını iddia etti.
Hakkında, Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Yahya Al Mohamad Altaha savunmasında şunları söyledi: 👇
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan şahsa cezada indirim uygulamadı.
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