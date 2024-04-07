Bursa’da Hamile Kadını Cinsel İlişki Sırasında Öldüren Kişiye Müebbet Hapis!

“Ölüm olayı birliktelik sırasında istemeyerek meydana geldi. Birliktelik yaşadığım kişi amcamın kızı olur, onu neden öldürmek isteyeyim. Onu çok seviyordum. Çok uzun süre cinsel birliktelik yaşadık. Nasıl öldüğü ile ilgili bir fikrim yok, o esnada beyin kanaması da geçirmiş olabilir. Tahliyemi istiyorum”

Mahkeme heyetinin kadının boğazındaki morlukları sorması üzerine ise Suriye uyruklu şahıstan 'Öptüğüm için olmuş olabilir' yanıtı geldi.