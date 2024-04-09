Beyaz Saçları ve Çökmüş Görünümüyle Korkutmuştu: Jackie Chan'den Son Haline İlişkin Açıklama!

Jackie Chan şunları söyledi:

'Kısa bir süre önce arkadaşlarım internette bazı fotoğraflarımı görmüş ve sağlığım konusunda endişelenmiş. Endişelenmeyin! Yeni filmim için öyle görünmem gerekiyordu. Saçlarımın ve sakalımın beyaz olması ve yaşlı görünmem gerekiyordu'