Beyaz Saçları ve Çökmüş Görünümüyle Korkutmuştu: Jackie Chan'den Son Haline İlişkin Açıklama!
Beyaz Saçları ve Çökmüş Görünümüyle Korkutmuştu: Jackie Chan'den Son Haline İlişkin Açıklama!
Hollywood’un dövüş sanatları ustası Jackie Chan, sosyal medyada hızla yayılan ve oldukça yaşlı gözüktüğü son hali hakkında açıklama yaptı. Chan bu görünümünün yeni filmiyle alakalı olduğunu söyledi ve hayranlarına 'Endişelenmeyin' diye çağrı yaptı.
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Filmlerindeki akrobatik dövüş stiliyle efsaneleşen Jackie Chan'in bir etkinlik sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medyada endişe yaratmıştı.
Chan'in saçlarının bembeyaz olduğu bazı fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Hayranlarını endişelendiren bu fotoğraflar üzerine Jackie Chan açıklama yaptı.
7 Nisan itibarıyla 70 yaşına giren usta oyuncu, beyaz saç ve sakalının yeni filmiyle alakalı olduğunu duyurdu.
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