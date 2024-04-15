Eleştirilere Dayanamayıp Hakaretler Yağdıran Hakan Ural, Özgür Demirtaş'ın Bayramlık Ağzını Açtırdı
Eleştirilere Dayanamayıp Hakaretler Yağdıran Hakan Ural, Özgür Demirtaş'ın Bayramlık Ağzını Açtırdı
Hakan Ural, canlı yayında İran-İsrail analizlerini sıralamasının ardından sosyal medyada pek çok isim tarafından eleştirildi. Bu isimlerden biri de ekonomist Özgür Demirtaş oldu. Demirtaş'ın yorumunun ardından sinirlenen Hakan Ural, hakaret ettiği sözleriyle gündem oldu. Özgür Demirtaş ise duyduklarından sonra cevabını geciktirmedi.
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Televizyon ekranlarında yaptığı magazin yorumlarıyla tanınan Hakan Ural, son dönemde ekonomiden dünya siyasetine pek çok konuya el atıyor.
Yaptığı analizle sosyal medyanın gündemine oturan ve eleştiri alan Hakan Ural'a pek çok ünlü isimden tepki gelmişti.
Bu isimlerden bir tanesi de ekonomist Özgür Demirtaş olmuştu.
Bunun üstüne sinirlenen Hakan Ural, Kanal D ekranlarında açıklama yaptığı sırada Özgür Demirtaş'a hakaret ederek "Geri zekalı" dedi.
Ardından sözlerinin arasında Devlet Bahçeli'den bahseden Hakan Ural, Özgür Demirtaş'a karşı konuşmaya devam etti.
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Özgür Demirtaş ise Hakan Ural'ın canlı yayında kendisi hakkında söylediklerine sosyal medya hesabı üzerinden hemen cevap verdi.
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