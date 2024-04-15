Eleştirilere Dayanamayıp Hakaretler Yağdıran Hakan Ural, Özgür Demirtaş'ın Bayramlık Ağzını Açtırdı

Hakan Ural, canlı yayında İran-İsrail analizlerini sıralamasının ardından sosyal medyada pek çok isim tarafından eleştirildi. Bu isimlerden biri de ekonomist Özgür Demirtaş oldu. Demirtaş'ın yorumunun ardından sinirlenen Hakan Ural, hakaret ettiği sözleriyle gündem oldu. Özgür Demirtaş ise duyduklarından sonra cevabını geciktirmedi.