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Eleştirilere Dayanamayıp Hakaretler Yağdıran Hakan Ural, Özgür Demirtaş'ın Bayramlık Ağzını Açtırdı

Eleştirilere Dayanamayıp Hakaretler Yağdıran Hakan Ural, Özgür Demirtaş'ın Bayramlık Ağzını Açtırdı

özgür demirtaş Hakan Ural
GNS
GNS - Onedio Editörü
15.04.2024 - 15:33

Hakan Ural, canlı yayında İran-İsrail analizlerini sıralamasının ardından sosyal medyada pek çok isim tarafından eleştirildi. Bu isimlerden biri de ekonomist Özgür Demirtaş oldu. Demirtaş'ın yorumunun ardından sinirlenen Hakan Ural, hakaret ettiği sözleriyle gündem oldu. Özgür Demirtaş ise duyduklarından sonra cevabını geciktirmedi.

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Televizyon ekranlarında yaptığı magazin yorumlarıyla tanınan Hakan Ural, son dönemde ekonomiden dünya siyasetine pek çok konuya el atıyor.

Televizyon ekranlarında yaptığı magazin yorumlarıyla tanınan Hakan Ural, son dönemde ekonomiden dünya siyasetine pek çok konuya el atıyor.

Geçtiğimiz günlerde Haber Global'de sunduğu program sırasında İran-İsrail arasında yaşanan gerginliğe değinen Hakan Ural, söyledikleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Yaptığı analizle sosyal medyanın gündemine oturan ve eleştiri alan Hakan Ural'a pek çok ünlü isimden tepki gelmişti.

Yaptığı analizle sosyal medyanın gündemine oturan ve eleştiri alan Hakan Ural'a pek çok ünlü isimden tepki gelmişti.

'Bir akıl var, var ama. Kurguluyor oynuyor, kurguluyor oynuyor.'

Bu isimlerden bir tanesi de ekonomist Özgür Demirtaş olmuştu.

Bu isimlerden bir tanesi de ekonomist Özgür Demirtaş olmuştu.

Demirtaş, Hakan Ural'ın İran-İsrail konusunun ardından pahalılık yorumu yapmasına sosyal medya hesabı üzerinden geri vitesi tanımlayan 'R' harfiyle cevap vermişti.

Bunun üstüne sinirlenen Hakan Ural, Kanal D ekranlarında açıklama yaptığı sırada Özgür Demirtaş'a hakaret ederek "Geri zekalı" dedi.

Bunun üstüne sinirlenen Hakan Ural, Kanal D ekranlarında açıklama yaptığı sırada Özgür Demirtaş'a hakaret ederek "Geri zekalı" dedi.

Cumhurbaşkanı manşet olmuyor, ben oluyorum. Ekonomi uzmanı, sen nasıl bir gerizekalısın...'

Ardından sözlerinin arasında Devlet Bahçeli'den bahseden Hakan Ural, Özgür Demirtaş'a karşı konuşmaya devam etti.

Ardından sözlerinin arasında Devlet Bahçeli'den bahseden Hakan Ural, Özgür Demirtaş'a karşı konuşmaya devam etti.

'Sayın Devlet Bahçeli bana 'Sana saldıranlar senin nişanendir' der'. Siyasi beklentim varmış da olmamış. Oğlum benim yediğim önümde yemediğim arkamda. Benim vekillik beklentim yok. Hayatımdan memnunum. Siyasete MHP’den girerim…'

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Özgür Demirtaş ise Hakan Ural'ın canlı yayında kendisi hakkında söylediklerine sosyal medya hesabı üzerinden hemen cevap verdi.

Özgür Demirtaş ise Hakan Ural'ın canlı yayında kendisi hakkında söylediklerine sosyal medya hesabı üzerinden hemen cevap verdi.

'Aile terbiyem yanıt vermeme izin vermiyor. Sadece kendisini anlatmış diyebilirim.'

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twitter.com

'Hakan Ural bana ağza alınmayacak hakaretler etmiş.

Aile terbiyem yanıt vermeme izin vermiyor. Sadece kendisini anlatmış diyebilirim.

Askerlik konusuna gelince: ÖZ babası askerden kaçmak için SAHTE çürük raporu aldığını söylemiş. Başka söze gerek yok.'

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