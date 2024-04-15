Serenay Sarıkaya Göndermesine Tepki mi Gösteriyor? Cem Yılmaz'ın Çağlar Çorumlu Paylaşımı Kafa Karıştırdı!
Serenay Sarıkaya Göndermesine Tepki mi Gösteriyor? Cem Yılmaz'ın Çağlar Çorumlu Paylaşımı Kafa Karıştırdı!
Marty Feldman paylaşımının adından Serenay Sarıkaya'nın derin dekoltesine gönderme yaptığı düşünülen Cem Yılmaz'dan kafa karıştıran bir paylaşım daha geldi..
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Türk komedisinin önde gelen ismi, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık konuşulan Cem Yılmaz, son günlerde enteresan sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor...
Birkaç aydır hem yeni gösterisi CMXXIV hem de Serenay Sarıkaya'dan sonra ilk kez "yeni aşkı" olarak duyurduğu Necla Karahalil sebebiyle magazinin gündeminden düşmeyen komedyenin hafta sonu gündeme bomba gibi düşmesinin sebebi Serenay Sarıkaya'ya gönderme olarak yorumlanan paylaşımıydı.
Mutlaka denk gelmişsinizdir, bu yıl ilki ona verilecek olan GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü’nü almak için New York'a uçan Serenay Sarıkaya derin dekoltesiyle büyük olay olmuştu.
Fakat asıl gol Cem Yılmaz'dan geldi. Daha doğrusu yaptığı paylaşım öyle yorumlandı...
Yılmaz'ın 1982'de vefat eden komedyen Marty Feldman'in fotoğrafını, Serenay Sarıkaya'nın oldukça derin dekoltesi gündem olduktan sonra paylaşması kimilerine göre fazla manidar bulundu.
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Ardından işler iyice hararetlendi, konuya Ahmet Hakan bile dahil oldu. "Cem Yılmaz’ın amacının bu olup olmadığını bilemiyorum. Ama eğer amacı buysa... Yaptığı iki ayrı açıdan rezilliktir" diyen Ahmet Hakan, konuyu detaylıca masaya yatırmayı tercih etti.
Şimdi gelelim yeni mevzumuza! Konuyla ilgili tepki çektiği bariz belli olmasına rağmen herhangi bir açıklamada bulunmayan Cem Yılmaz, geçtiğimiz dakikalarda anlaşılması güç yeni bir paylaşımda daha bulundu.
Yakın arkadaşı, ünlü oyuncu Çağlar Çorumlu'nun doğum gününü kutlayan Cem Yılmaz'ın paylaşmayı seçtiği fotoğrafın Serenay Sarıkaya olayıyla bağlantılı olup olmadığı merak uyandırdı.
Zira kendisi bu sefer de 1992 yılında vefat eden, Çağlar Çorumlu'yu andıran İngiliz komedyen Benny Hill'in fotoğrafını paylaştı!
Ne yapmaya çalışıyor bilmiyoruz tabii, sanıyoruz ki hiç de bilemeyeceğiz çünkü Cem Yılmaz her zamanki gibi ironilerine ve göndermelerine devam edecek! Yorumu size bırakıyoruz... Sizce bu paylaşımının ardındaki mesaj ne? Hadi biraz da buna kafa yorup yorumlarda buluşalım! 🤷
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