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"Sahnelerimi Engelliyorlar" Diyen Aleyna Tilki, Gülşen ve Hadise'yle Aynı Uçağa Bindi: Rüzgar Soğuk Esti!

"Sahnelerimi Engelliyorlar" Diyen Aleyna Tilki, Gülşen ve Hadise'yle Aynı Uçağa Bindi: Rüzgar Soğuk Esti!

Hadise Gülşen Aleyna Tilki
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
15.04.2024 - 17:11

Bayramda Kıbrıs'ta sahneye çıkan isimlerden biri olan Aleyna Tilki İstanbul'a dönüş uçağını kaçırdığı için sonraki sefere bilet almak zorunda kaldı. Genç şarkıcı isim vermeden 'sahnelerimi engelliyorlar' diyerek öne attığı Gülşen ve Hadise'yle aynı uçağa bindi.

Kaynak: https://10haber.net/yazarlar/muge-dag...
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Aleyna Tilki, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla yeni polemiklerin fitilini ateşlemeyi seven ünlülerden biri.

Aleyna Tilki, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla yeni polemiklerin fitilini ateşlemeyi seven ünlülerden biri.

"O Sen Olsan Bari" şarkısı ve pembe ayısıyla hayatımıza girdiği günden beri adı gündemden düşmeyen genç şarkıcı geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşımla ortalığı birbirine katmıştı.

"O Sen Olsan Bari" şarkısı ve pembe ayısıyla hayatımıza girdiği günden beri adı gündemden düşmeyen genç şarkıcı geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşımla ortalığı birbirine katmıştı.

"Benim ölmemi istemeleri normal mi mesela? İstiyorlar çünkü bunu, gerçekten yok olmamı istiyorlar" diyen genç şarkıcının "Bu sektör beni o kadar çok yordu ki şu anda, şarkı söylemeyi çok özledim. Ve bu özlemi gideremediğim için bu sektörün hepsinin a*ına koyayım" sözleri epey gündem olmuştu.

7 Aralık 2023'te yayınladığı bu videodan sonra yeni açıklamalar yapan Tilki, Feminist zannettiğiniz kadınlar sektörden ekmek yememem için turnemi iptal ettiriyor" diyerek hemcinsi meslektaşlarını hedef almıştı.

7 Aralık 2023'te yayınladığı bu videodan sonra yeni açıklamalar yapan Tilki, Feminist zannettiğiniz kadınlar sektörden ekmek yememem için turnemi iptal ettiriyor" diyerek hemcinsi meslektaşlarını hedef almıştı.

Aleyna Tilki'nin olduğu gibi Gülşen, Hadise ve Yıldız Tilbe gibi isimlerin de menajeri olan Haluk Şentürk'ün açıklamaları ise ortalığı bir miktar daha germişti:

Aleyna Tilki'nin olduğu gibi Gülşen, Hadise ve Yıldız Tilbe gibi isimlerin de menajeri olan Haluk Şentürk'ün açıklamaları ise ortalığı bir miktar daha germişti:

'Açıkça ve çekinmeden söylüyorum; Aleyna'nın sözlerinin hedefinde direkt ben varım! Bunu gerçekle ilgili bir çekincem olmadığı için rahatlıkla söylüyorum. Sebebine gelince; iki hafta önce bir Avrupa turnesi başladı. Grupta 20'ye kadın sanatçı bulunuyor. Aralarında menajerlerini yürüttüğüm isimler var. Aleyna'nın ifadesinin aksine kadroda onun da yer alması için çok çaba harcadım. Bu çabamı yanlış yorumlamasını toyluğuna veriyorum. Suçlama, küfür ve el hareketi cahilliğinden! Halbuki çok özel bir yetenek. Ama kariyerini yönetemiyor ve saçmalıyor. Paylaşımlarına, mesajlarına dikkat etmezse daha çok üzülür. '

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" Büyüklerine karşı edepli davranacak. Nankör olmayacak. Bir de 'Ölmemi istiyorlar' demiş. Öldürmek mi? Aleyna kendi kendisinin katili!" diyen Şentürk'ün ardından yeni gelişmeler yaşandı.

" Büyüklerine karşı edepli davranacak. Nankör olmayacak. Bir de 'Ölmemi istiyorlar' demiş. Öldürmek mi? Aleyna kendi kendisinin katili!" diyen Şentürk'ün ardından yeni gelişmeler yaşandı.

Bu kaosun ardından "Ne diyordu Norm Ender? Bebeleri pistten alalım? 😎" açıklamasıyla dikkat çeken, Hadise'nin Aleyna Tilki'ye gönderme yaptığı düşünüldü.

Bu kaosun ardından "Ne diyordu Norm Ender? Bebeleri pistten alalım? 😎" açıklamasıyla dikkat çeken, Hadise'nin Aleyna Tilki'ye gönderme yaptığı düşünüldü.

Yani anlayacağınız o dönem gündem inanılmaz hareketlendi ve dedikodu kazanı fena kaydı. Şimdi gelelim konumuza; Ramazan Bayramı tatili süresinde birçok şarkıcı konserlerle sevenlerinin karşısına çıktı. Favoriler arasına yerleşen Kıbrıs'ta yine yoğunluk vardı. Sahne alanlardan biri Gülşen'di.

Yani anlayacağınız o dönem gündem inanılmaz hareketlendi ve dedikodu kazanı fena kaydı. Şimdi gelelim konumuza; Ramazan Bayramı tatili süresinde birçok şarkıcı konserlerle sevenlerinin karşısına çıktı. Favoriler arasına yerleşen Kıbrıs'ta yine yoğunluk vardı. Sahne alanlardan biri Gülşen'di.

Yavru Vatan Kıbrıs'ta birkaç gün konser maratonuyla coşturan Gülşen'in yanı sıra Hadise rüzgarı da fırtına gibi esti.

Yavru Vatan Kıbrıs'ta birkaç gün konser maratonuyla coşturan Gülşen'in yanı sıra Hadise rüzgarı da fırtına gibi esti.

Uzun aranın ardından Kıbrıs'ta sahneye çıkan Aleyna Tilki da ilgi gören isimlerdendi. Genç şarkıcı konser sonrası İstanbul'a döneceği an beklenmedik olayla karşılaştı.

Uzun aranın ardından Kıbrıs'ta sahneye çıkan Aleyna Tilki da ilgi gören isimlerdendi. Genç şarkıcı konser sonrası İstanbul'a döneceği an beklenmedik olayla karşılaştı.

Ünlü şarkıcı bu sefer konuyla ilgili “Laflarım gerekli kişilere ulaştı. Ekibimle beraber bu engellerin üstesinden geldik. Bu sektörde birinin bunları anlatmaya ve cesaret etmeye ihtiyacı varmış. Sektör bir sallandı, kendine geldi. Benim gibi engellenmeye çalışan, sahneleri özleyen bazı sanatçılar içinde bazı şeyler değişti. Kimileri menajer değiştirdi. Savaşımızı verdik, kazandık” ifadelerini kullandı.

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"İstanbul-Girne uçağı adeta ödül töreni gibiymiş. Yani hangi ünlüyü, müzik sektöründen kimi ararsanız uçaktaymış" Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Aleyna Tilki, uçağını kaçırmış.

"İstanbul-Girne uçağı adeta ödül töreni gibiymiş. Yani hangi ünlüyü, müzik sektöründen kimi ararsanız uçaktaymış" Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Aleyna Tilki, uçağını kaçırmış.

Son anda uçağını kaçıran genç şarkıcı bir sonraki sefere bilet almış. Tahmin edip o uçakta kimler var? Tabii ki isim vermeden "sahnelerini engellediğini" öne sürdüğü hemcinsleri Gülşen ve Hadise...

Son anda uçağını kaçıran genç şarkıcı bir sonraki sefere bilet almış. Tahmin edip o uçakta kimler var? Tabii ki isim vermeden "sahnelerini engellediğini" öne sürdüğü hemcinsleri Gülşen ve Hadise...

Tüm bu polemiklerin ardından ilk kez Hadise ve Gülşen'le karşılaştığı söylenen Aleyna Tilki'yle ikilinin arasında hiçbir selamlaşma olmamış.

Tüm bu polemiklerin ardından ilk kez Hadise ve Gülşen'le karşılaştığı söylenen Aleyna Tilki'yle ikilinin arasında hiçbir selamlaşma olmamış.

Söylenenlere göre, Hadise ve Gülşen cephesi ve Aleyna Tilki cephesi arasında epey soğuk rüzgarlar esmiş...

Söylenenlere göre, Hadise ve Gülşen cephesi ve Aleyna Tilki cephesi arasında epey soğuk rüzgarlar esmiş...

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