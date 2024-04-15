Evrim Akın, Astrolog Nuray Sayarı'nın Kendisine Evliliği Yasakladığını Duyurunca "Emin misin" Yorumları Yağdı
Evrim Akın, Astrolog Nuray Sayarı'nın Kendisine Evliliği Yasakladığını Duyurunca "Emin misin" Yorumları Yağdı
Son dönemde 'Evrim Akın İle Ev Gezmesi' programıyla gündeme gelen Evrim Akın, astrolog Nuray Sayarı ile birlikte gezerken objektiflere yansıdı. Evrim Akın, ünlü astrolog tarafından kendisine yasak geldiğini söyledi. Sayarı'nın seçim tahminlerini göz önüne alanlar Akın'a 'sen yeniden bir düşün' yorumları yağdırdı.
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Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran Avrupa Yakası'nda "Selin" karakterine hayat veren Evrim Akın bu rolüyle gönüllere taht kurdu adeta.
Akın, efsane yapımın final yapmasından sonra Bez Bebek dizisinin başrolü "Nana" karakterine hayat vermişti.
Komedi yapımları denildiğinde akıllara gelen isimler kadrosuna dahil olan ünlü oyuncunun son yapımı ise Alemin Kıralı dizi olmuştu. Canladırdığı "Jülide" karakteri de epey ikonikleşmişti.
Daha sonra oyunculuktan biraz uzaklaşan Evrim Akın "Uzman Avı", "Evrim Akın ile Ev Kuşu", "Çocuktan Al Haberi", "Yeni Bir Ev" gibi programlarla sunuculuk yapmaya başladı.
Kendisi şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programı kapsamında ünlülerin merak edilen evlerine girip her detayını izleyiciyle buluşturuyor.
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Zaman zaman özel hayatıyla da adından söz ettiren ünlü oyuncu ve sunucu geçtiğimiz akşam bir alışveriş merkezinde astrolog Nuray Sayarı ile beraber görüntülendi.
YouTube kanalı üzerinden Nuray Sayarı'yla beraber pek çok bölüm çeken ünlü sunucu ayaküstü gazetecilerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.
Ünlü astroloğun kendisinin haritasına bakarak evliliği yasakladığını duyuran Evrim Akın "Nuray bana evliliği yasakladı. Benim haritamda evlilik yokmuş. Zaten ben de istemiyordum evlilik. Annemin sultanıyım, o da benim sultanım" dedi.
Akın'ın bu açıklaması sonrası, seçim dönemi öncesi "Ankara'yı Mansur Yavaş devam ettirecek, Ankara'ya çok fazla katkısı var" diyen Sayarı'nın "Ekrem İmamoğlu İstanbul’u kaybediyor bu da İstanbul'un hayrına oluyor" sözleri hatırlatıldı.
Hadi, Evrim Akın'ın sözlerinden sonra sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumları beraber görelim... 👇
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