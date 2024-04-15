Evrim Akın, Astrolog Nuray Sayarı'nın Kendisine Evliliği Yasakladığını Duyurunca "Emin misin" Yorumları Yağdı

Son dönemde 'Evrim Akın İle Ev Gezmesi' programıyla gündeme gelen Evrim Akın, astrolog Nuray Sayarı ile birlikte gezerken objektiflere yansıdı. Evrim Akın, ünlü astrolog tarafından kendisine yasak geldiğini söyledi. Sayarı'nın seçim tahminlerini göz önüne alanlar Akın'a 'sen yeniden bir düşün' yorumları yağdırdı.